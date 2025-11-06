«Интер» победил «Кайрат» у себя дома с минимальным счетом
Счет на табло 2:1 в пользу хозяев поля. В Милане завершился матч «Интера» против алматинского «Кайрата», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Игра началась с явного преимущества хозяев, которые сразу же пошли в атаку. Но вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков показал хорошую игру, отражая многочисленные удары итальянских футболистов.
Первыми отличились футболисты «Интера»: за несколько минут до конца первого тайма им удалось забить гол. Однако «Кайрат» на 55-й минуте второго тайма сравнивает счет на стадионе Сан-Сиро.
Тем не менее, «Интер» вышел вперед. Второй гол забил на 67-й минуте Карлос Аугусто,
Эспозито сделал скидку на Карлоса Аугусто, который с линии штрафной площади сильным ударом низом вонзил мяч в угол ворот «Кайрата»!
В конце игры обе команды имели шансы изменить счет, но итоговый результат — 2:1 в пользу Милана.
