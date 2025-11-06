РУ
    03:15, 06 Ноябрь 2025

    «Интер» победил «Кайрат» у себя дома с минимальным счетом

    Счет на табло 2:1 в пользу хозяев поля. В Милане завершился матч «Интера» против алматинского «Кайрата», передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    «Интер» победил «Кайрат» у себя дома с минимальным счетом
    Фото: ru.uefa.com

    Игра началась с явного преимущества хозяев, которые сразу же пошли в атаку. Но вратарь «Кайрата» Темирлан Анарбеков показал хорошую игру, отражая многочисленные удары итальянских футболистов.

    Первыми отличились футболисты «Интера»: за несколько минут до конца первого тайма им удалось забить гол. Однако «Кайрат» на 55-й минуте второго тайма сравнивает счет на стадионе Сан-Сиро.

    Тем не менее, «Интер» вышел вперед. Второй гол забил на 67-й минуте Карлос Аугусто,

    Эспозито сделал скидку на Карлоса Аугусто, который с линии штрафной площади сильным ударом низом вонзил мяч в угол ворот «Кайрата»!

    В конце игры обе команды имели шансы изменить счет, но итоговый результат — 2:1 в пользу Милана.

    Напомним, ранее главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча против миланского «Интера». Что известно о сопернике «Кайрата» — миланском «Интере», читайте по ссылке.

