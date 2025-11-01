Сильнейший клуб Европы — что известно о следующем сопернике Кайрата

«Интернационале» или просто «Интер» (Football Club Internazionale Milano) — один из наиболее титулованных клубов Италии и Европы. Единственная команда в Италии, которая с периода создания не покидала высший дивизион чемпионата Италии. Клуб выиграл 37 национальных трофеев, 20 раз — чемпионат Италии, 9 раз — Кубок Италии и 8 раз — Суперкубок Италии.

В 2010 году «Интер» выиграл Лигу чемпионов, а в последующем три Кубка УЕФА, два Межконтинентальных кубка и один Клубный чемпионат мира.

И в данное время «Интер» находится в превосходной форме. На этой неделе миланцы убедительно победили «середнячка» Серии А — «Фиорентину».

В воскресенье команда под руководством тренера Кристиана Киву (Румыния) сыграет еще на выезде с «Эллас Вероной» в 10-м туре чемпионата Италии. Потом будет ожидать дома алматинский «Кайрат».

Фото: inter.it

Пока «нерадзурри» занимают третье место в турнирной таблице Италии с 18 очками, отставая на три очка от лидеров «Наполи» и «Ромы». Они забили 22 гола и пропустили 11.

«Inter» отправляется на воскресную игру в Бентегоди в отличной форме, одержав восемь побед в последних девяти матчах во всех соревнованиях, что является замечательной серией, демонстрирующей силу и стабильность команды К.Киву.

«Нерадзурри» продолжают выделяться качеством игры, сбалансированностью своей атаки. «Inter» является одной из двух команд с наибольшим количеством разных бомбардиров в Серии А в этом сезоне. Миланцы также забили больше всего голов во вторых таймах матчей (13), что свидетельствует об их способности сохранять интенсивность и концентрацию вплоть до финального свистка, доказывая коллективную силу и разнообразие атак команды.

Еще одна примечательная статистика: Inter забил больше всего голов из пределов штрафной площади (18), что подчеркивает их постоянное присутствие в атаке и хладнокровную реализацию.

Турецкая звезда

Безусловно, что яркой «звездой» «Интера» является турецкий игрок Хакан Чалханоглу, блестяще проявивший себя в начале сезона. Он уже забил пять голов в семи матчах Серии А. Турок в настоящее время возглавляет список бомбардиров итальянской лиги наряду с Риккардо Орсолини (5 голов).

Фото: sempreinter.com

Начиная с сезона 2017/18 Х.Чалханоглу наряду с Русланом Малиновским является полузащитником с наибольшим количеством голов из-за пределов штрафной в Серии А (18 голов).

Капитан — чемпион мира

Другой силой «Интера» является чемпион мира, игрок сборной Аргентины Лаутаро Мартинес. Он сейчас носит капитанскую повязку в «Интере» и готов повести команду к дальнейшим победам как в Серии А, так и в Лиге Чемпионов.

Фото: inter.it

Капитан «Нерадзурри» забил шесть голов за 596 минут против «джаллоблу», в среднем забивая по голу каждые 99 минут, что уступает только его результату против «Кальяри» (по голу каждые 73 минуты).

Лаутаро Мартнес — лидер на поле и образец атакующей игры команды, постарается продлить свой впечатляющий результат на «Бентегоди».

Молодые звезды: Бонни и Сучич

Среди ярких звёзд сезона в «Интере» — Анже-Йоан Бонни (Франция) и Петар Сучич (Хорватия), которые продолжают впечатлять своей игрой и стабильностью. А.Бонни, забивший три гола и отдавший три результативные передачи, — один из двух игроков Серии А, наряду с Нико Пасом, уже достигших этого показателя.

Хорват П.Сучич — один из молодых полузащитников (родился в 2003 году), забивший как минимум три мяча в этом сезоне: один гол и две голевые передачи.

Итальянская линия атаки ФК «Интер»

Но «Интер» не будет итальянским клубом, если в его составе не будет талантливых местных игроков. Из итальянцев в миланском клубе выделяется нападающий Франческо Эспозито. Ему 20 лет, в матче с «Фиорентиной» забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Другим перспективным нападающим «Интера» и сборной Италии является Маттео Спиначче, которому 19 лет. Как считают спортивные обозреватели, Ф.Эспозито и М.Спиначче представляют новое поколение итальянской сборной.

Фото: www.inter.it

К другим «звездам» «Интера» можно отнести Дензела Дюмфриса. Нидерландец играет в позиции полузащитника под номером «2». Игрок «Интернационале» и национальной сборной Нидерландов является бронзовым призёром чемпионата Европы 2024. Имеет сильные физические данные, позволяющие свободно переходить из обороны в атаку в течение всей игры.

Строгий тренер

В текущем году в «Интер» вернулся румынский специалист Кристиан Киву. Он уже тренировал миланцев. Работал с командами разных возрастов, выступал с юными «интеристами» в Юношеской лиге УЕФА и выигрывал чемпионат Италии среди юниоров. Первую «взрослую» команду К.Киву получил только в этом сезоне. В феврале 2025-го он уже тренировал «Парму».

Отмечается, что с приходом К.Киву миланская команда стала более строгой.

«Киву был дисциплинированным игроком — и в «Парме» он добавил дисциплины уже в качестве тренера. Команда перестроилась на схему с тремя центральными защитниками и до конца сезона успела потрепать нервы почти всем топам» — пишет издание Championat.com.

Слабое место ФК «Интер»

Каждый футбольный гранд несмотря на наличие титулов и «звездных игроков» может иметь свои слабые стороны. Так, и «Интер», как пишет зарубежная спортивная пресса имеет определенные недостатки текущего состава, которые не позволяют им быть стабильными весь сезон.

Это линия обороны. Итальянская пресса утверждает, что несмотря на продолжительную победную серию «Интера» в Серии А и Европе были заметны тревожные признаки в обороне.

Три пропущенных мяча в одном матче и поражение от «Ювентуса» вновь вызвали споры. Итальянские СМИ настаивают: «Без этого вы не выиграете титулы — ни в Серии А, ни, конечно, в Европе». Отмечается, что против «Ювентуса» оборона «Интера» практически рассыпалась и показала дезорганизацию, позволив соперникам крупно выиграть.

Возможно, что алматинскому ФК «Кайрат» будет сложнее найти ключи от обороны «Интера» на многотысячном стадионе «Сан Сиро», но попытаться выстроить грамотную игру в обороне и перейти к острым контратакам, стоит попробовать…