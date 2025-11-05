РУ
    11:09, 05 Ноябрь 2025

    Это будет серьезное испытание: тренер «Кайрата» о матче с «Интером»

    Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин поделился ожиданиями от предстоящего матча против миланского «Интера», передает агентство Kazinform.

    «Кайрат» о матче с «Интером»
    Фото: t.me/fc_kairat

    — «Сан-Сиро» - легендарная арена. Восемь лет назад я приезжал сюда с сыновьями и ребятами из академии. Приятно видеть в Милане столько соотечественников. Мы знаем силу наших соперников и знаем о страстной поддержке болельщиков «Интера». Я никогда не думал, что буду играть здесь против такого сильного соперника. Это будет серьезное испытание, и важно будет проявить максимальную дисциплину, — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 

    Схожего мнения придерживается защитник алматинского клуба Егор Сорокин.

    — Это будет тяжелый матч, и нам придется выложиться по полной. Нужно уметь терпеть и контролировать игру. Но нападающие «Интера» - такие же люди, как и я, к тому же я буду не единственным, кто будет обороняться, — сказал он.

    Главный тренер «Интера» Кристиан Киву, в свою очередь, отметил, что его команда подходит к игре с полной серьезностью:

    — Это Лига чемпионов, и надо настраиваться на этот матч так же, как на остальные: с предельной серьезностью и максимальной самоотдачей. Необходимо показать свой лучший футбол, — заявил он.

    Защитник «Интера» Карлос Аугусто отметил, что в Лиге чемпионов важно не только побеждать, но и сохранять разницу мячей — каждый гол может сыграть решающую роль.

    — Матчи будут непростыми, но у нас есть преимущество домашнего поля. Они приедут сюда и постараются показать сильную игру, но мы должны сделать все возможное, чтобы заработать три очка, и сосредоточиться на себе, — поделился он.

    Ранее «Кайрат» провел предматчевую тренировку на легендарном стадионе «Сан-Сиро», также известной как «Джузеппе Меацца», в Милане. 

    Матч «Интер» — «Кайрат» состоится 5 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 01:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Qazaqstan». 

    Отметим, что по итогам трех туров «Кайрат» имеет 1 очко и занимает 34-е место в таблице общего этапа. В то же время «Интер», одержав три уверенные победы без единого пропущенного мяча, располагается на 4-й позиции.

    Что известно о сопернике «Кайрата» — миланском «Интере», читайте по ссылке

    Спорт Футбол Италия ФК «Кайрат»
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
