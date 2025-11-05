Это будет серьезное испытание: тренер «Кайрата» о матче с «Интером»

— «Сан-Сиро» - легендарная арена. Восемь лет назад я приезжал сюда с сыновьями и ребятами из академии. Приятно видеть в Милане столько соотечественников. Мы знаем силу наших соперников и знаем о страстной поддержке болельщиков «Интера». Я никогда не думал, что буду играть здесь против такого сильного соперника. Это будет серьезное испытание, и важно будет проявить максимальную дисциплину, — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Схожего мнения придерживается защитник алматинского клуба Егор Сорокин.

— Это будет тяжелый матч, и нам придется выложиться по полной. Нужно уметь терпеть и контролировать игру. Но нападающие «Интера» - такие же люди, как и я, к тому же я буду не единственным, кто будет обороняться, — сказал он.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву, в свою очередь, отметил, что его команда подходит к игре с полной серьезностью:

— Это Лига чемпионов, и надо настраиваться на этот матч так же, как на остальные: с предельной серьезностью и максимальной самоотдачей. Необходимо показать свой лучший футбол, — заявил он.

Защитник «Интера» Карлос Аугусто отметил, что в Лиге чемпионов важно не только побеждать, но и сохранять разницу мячей — каждый гол может сыграть решающую роль.

— Матчи будут непростыми, но у нас есть преимущество домашнего поля. Они приедут сюда и постараются показать сильную игру, но мы должны сделать все возможное, чтобы заработать три очка, и сосредоточиться на себе, — поделился он.

Ранее «Кайрат» провел предматчевую тренировку на легендарном стадионе «Сан-Сиро», также известной как «Джузеппе Меацца», в Милане.

Матч «Интер» — «Кайрат» состоится 5 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца». Начало встречи — в 01:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Qazaqstan».

Отметим, что по итогам трех туров «Кайрат» имеет 1 очко и занимает 34-е место в таблице общего этапа. В то же время «Интер», одержав три уверенные победы без единого пропущенного мяча, располагается на 4-й позиции.

