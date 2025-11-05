«Кайрат» провел тренировку на легендарном стадионе перед матчем с «Интером»

Сегодня алматинская команда сыграет в гостях против «Интера» в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Фото: instagram.com/f.c.kairat/

На официальной странице клуба опубликовано видео, где футболисты выходят на поле в приподнятом настроении. Подопечные Рафаэля Уразбахтина прибыли в Италию заранее, чтобы адаптироваться к местным условиям. Судя по кадрам, игроки чувствуют себя уверенно, демонстрируют точные пасы и активный дриблинг, привыкая к покрытию знаменитой арены.

В открытой тренировке приняли участие все лидеры команды, включая Дастана Сатпаева, а также голкиперов Темирлана Анарбекова и восстановившегося после травмы Александра Заруцкого.

Фото: instagram.com/f.c.kairat/

Однако, по данным СМИ, защитник Александр Мартынович пропустит матч из-за повреждения. Кто выйдет на поле в стартовом составе, станет известно перед началом игры.

Фото: instagram.com/f.c.kairat/

Накануне миланский клуб также опубликовал в своих соцсетях фото и видео с предматчевой тренировки на своей базе.

Матч «Интер» — «Кайрат» состоится 5 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 01:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Qazaqstan».

Отметим, что по итогам трех туров «Кайрат» имеет 1 очко и занимает 34-е место в таблице общего этапа. В то же время «Интер», одержав три уверенные победы без единого пропущенного мяча, располагается на 4-й позиции.

Что известно о сопернике «Кайрата» — миланском «Интере», читайте по ссылке.