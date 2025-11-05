РУ
    10:39, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Кайрат» провел тренировку на легендарном стадионе перед матчем с «Интером»

    Футбольный клуб «Кайрат» провел предматчевую тренировку на легендарном стадионе «Сан-Сиро», также известной как «Джузеппе Меацца», в Милане, передает агентство Kazinform.

    «Кайрат» провел тренировку перед матчем с «Интером»
    Фото: instagram.com/f.c.kairat/

    Сегодня алматинская команда сыграет в гостях против «Интера» в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

    «Кайрат» провел тренировку перед матчем с «Интером»
    Фото: instagram.com/f.c.kairat/

    На официальной странице клуба опубликовано видео, где футболисты выходят на поле в приподнятом настроении. Подопечные Рафаэля Уразбахтина прибыли в Италию заранее, чтобы адаптироваться к местным условиям. Судя по кадрам, игроки чувствуют себя уверенно, демонстрируют точные пасы и активный дриблинг, привыкая к покрытию знаменитой арены. 

    В открытой тренировке приняли участие все лидеры команды, включая Дастана Сатпаева, а также голкиперов Темирлана Анарбекова и восстановившегося после травмы Александра Заруцкого. 

    «Кайрат» провел тренировку перед матчем с «Интером»
    Фото: instagram.com/f.c.kairat/

    Однако, по данным СМИ, защитник Александр Мартынович пропустит матч из-за повреждения. Кто выйдет на поле в стартовом составе, станет известно перед началом игры.

    «Кайрат» провел тренировку перед матчем с «Интером»
    Фото: instagram.com/f.c.kairat/

    Накануне миланский клуб также опубликовал в своих соцсетях фото и видео с предматчевой тренировки на своей базе.

    Матч «Интер» — «Кайрат» состоится 5 ноября на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало встречи — в 01:00 по времени Астаны. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Qazaqstan». 

    Отметим, что по итогам трех туров «Кайрат» имеет 1 очко и занимает 34-е место в таблице общего этапа. В то же время «Интер», одержав три уверенные победы без единого пропущенного мяча, располагается на 4-й позиции.

    Что известно о сопернике «Кайрата» — миланском «Интере», читайте по ссылке. 

    Спорт Футбол Италия Видео Алматы ФК «Кайрат»
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
