«Интер» — «Кайрат»: где смотреть прямую трансляцию матча Лиги чемпионов

Матч «Интер» — «Кайрат» начнется в 01:00 по казахстанскому времени. Посмотреть прямую трансляцию этой игры можно будет на телеканале «Qazaqstan».

На сегодняшний день после трех туров «Интер» имеет максимальное количество очков — девять. Итальянский клуб одержал три победы в основном раунде, не пропустив при этом ни одного мяча: он обыграл нидерландский «Аякс» (2:0), чешскую «Славию» (3:0) и бельгийский «Юнион» (4:0).

ФК «Кайрат» же пока сумел набрать лишь одно очко, сыграв в последнем туре вничью с кипрским «Пафосом» (0:0). До этого команда Рафаэля Уразбахтина разгромно проиграла португальскому «Спортингу» (1:4) и испанскому «Реалу» (0:5).

Ранее сообщалось, что «Интер» играл на выезде против клуба «Эллас Верона» из Вероны и с трудом вырвал победу на последней минуте.

