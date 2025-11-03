Соперник «Кайрата» по Лиге Чемпионов с трудом вырвал победу на последней минуте

«Интернационале» или просто «Интер» играл на выезде против клуба «Эллас Верона» из Вероны. Соперники миланского клуба относятся к аутсайдерам Серии А, и игра для «Интера» не должна была представлять особых трудностей.

Так, первыми счет открыли футболисты «Интера»: красивый гол в одно касание забил польский полузащитник Петр Зилиенский. Игрок с середины поля подключился к розыгрышу углового, после подачи мяч идеально «сел на ногу» и игрок эффектно пробил в «девятку».

Поведя в счете 0:1, «Интер» немного расслабился и пропустил гол в конце первого тайма. Бразильский нападающий «Вероны» Джиоване получил мяч справа штрафной, смог оторваться от защитника «Интера» и сильно пробил в дальний от вратаря угол.

Во втором тайме «Интер» много атаковал, но безуспешно. Кроме того, миланцы могли остаться в меньшинстве: на 66-й минуте защитник Ян Биссек сбивает нападающего «Вероны», который мог выйти «один на один». Но судья матча не увидел в очевидном нарушении «фол последней надежды» и показал только желтую карточку.

Лишь в конце игры защитник «Вероны» Мартин Фрезе забил «автогол», срезав головой мяч в свои ворота. «1:2» - миланцам удалось вырвать сложную победу на выезде. Теперь «Интер» поднимается в турнирной таблице Серии А, и ожидает в среду у себя на поле ФК «Кайрат» из Алматы.

«Интер» – один из титулованных клубов Италии и Европы. Единственная команда в Италии, которая, с периода создания, не покидала высший дивизион чемпионата Италии. Клуб выиграл 37 национальных трофеев, 20 раз — чемпионат Италии, 9 раз — Кубок Италии и 8 раз — Суперкубок Италии.

В 2010 году «Интер» выиграл Лигу чемпионов, а в последующем три Кубка УЕФА, два Межконтинентальных кубка и один Клубный чемпионат мира.

«Нерадзурри» продолжают выделяться качеством игры, сбалансированностью своей атаки. «Интер» является одной из двух команд с наибольшим количеством разных бомбардиров в Серии А в этом сезоне. Миланцы также забили больше всего голов во вторых таймах матчей (13), что свидетельствует об их способности сохранять интенсивность и концентрацию вплоть до финального свистка, доказывая коллективную силу и разнообразие атак команды.

Тем не менее игра в Вероне показала, что «Интер» пока недостаточно стабилен. Вероятно, что алматинскому ФК «Кайрат» будет сложно на многотысячном стадионе «Сан Сиро», но попытаться выстроить грамотную игру в обороне и перейти к острым контратакам стоит попробовать.