    12:08, 24 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Полиция Алматы изучит опыт Дании по подготовке к футбольным матчам

    Алматинские полицейские прибыли в Данию для обмена опытом по обеспечению безопасности на крупных спортивных мероприятиях, передает корреспондент агентства Kazinform.

    стадион
    Фото: Камшат Абдирайым/ Kazinform

    В состав делегации вошли заместитель руководителя управления общественной безопасности Тимур Ногайбаев и заместитель начальника управления полиции Ауезовского района Даурен Майликбаев.

    Они будут перенимать опыт датских коллег по профилактике правонарушений во время международных футбольных матчей в преддверии игры «Копенгаген — Кайрат» в Лиге чемпионов.

    Полицейские изучат инфраструктуру датского стадиона, пропускные режимы, маршруты движения болельщиков и взаимодействие служб безопасности.

    В течение трех дней алматинские полицейские будут вести двуязычный видеодневник, рассказывая о ключевых наблюдениях и практиках, которые будут применять при организации футбольных матчей в Алматы, где проходят крупные международные игры.

    Отметим, что игра «Копенгаген — Кайрат» пройдет в Дании 26 ноября в 22:45 по времени Астаны.

    Ранее футбольный клуб «Кайрат» официально объявил о переносе домашних матчей общего этапа (League stage) Лиги чемпионов из Алматы в Астану. Домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Олимпиакоса» (9 декабря) и «Брюгге» (20 января) пройдут на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана.

    Камшат Абдирайым
    Автор
