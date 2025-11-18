РУ
    16:21, 18 Ноябрь 2025

    «Кайрат» снизил цену на билеты на матчи в Лиге чемпионов и перенес их в Астану

    Футбольный клуб «Кайрат» официально объявил о переносе домашних матчей общего этапа (League stage) Лиги чемпионов из Алматы в Астану, передает агентство Kazinform.

    Кто будет в воротах «Кайрата» в матче с «Астаной»: у Анарбекова новый конкурент
    Фото: f.c.kairat / instagram

    В пресс-службе команды официально заявили, что ФК «Кайрат» совместно с УЕФА принял решение перенести домашние матчи общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против «Олимпиакоса» (9 декабря) и «Брюгге» (20 января) на стадион «Астана Арена» в столицу Казахстана.

    — Практика проведения матчей зимой на Центральном стадионе Алматы показывает, что низкие температуры, отсутствие крыши и риск снегопадов существенно осложняют условия для болельщиков и усложняют обслуживание поля. Чтобы обеспечить зрителям комфорт и безопасность, матчи решено провести на закрытом стадионе, — сообщиили в ФК «Кайрат».

    Примечательно, что с переносом игр в Астану изменили и цену на билеты. Если на домашние игры в Алматы стоимость билетов варьировалась от 30 тысяч до 250 тысяч тенге, то на матчи «Кайрата» в Астане болельщикам нужно отдать от 15 000 до 50 000 тенге. Продажи начнутся 28 ноября в мобильных приложениях Qairat SuperApp и Freedom SuperApp. На одного человека можно оформить не более двух билетов.

    Владельцам абонементов предложат приоритетный выкуп билетов.

    Ранее в команде сообщали, что вопрос переноса игр находился на рассмотрении УЕФА. 

    Спорт Футбол Астана Алматы ФК «Кайрат»
