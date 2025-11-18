Алматы или Астана: где пройдет матч Лиги чемпионов «Кайрат» — «Олимпиакос»

Согласно календарю общего этапа (League phase) Лиги чемпионов, 9 декабря в Казахстане должен пройти матч между «Кайратом» и «Олимпиакосом». Однако, существует неопределенность относительно города, в котором пройдет игра.

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев говорил, что по причине отсутствия на Центральном стадионе Алматы полноценной крыши, способной защитить находящихся на арене от холодов и минусовой температуры, рассматривается возможность переноса зимних домашних матчей команды в Астану.

18 ноября, за 3 недели до начала матча, пока нет точной информации, где именно — в Алматы или в Астане — пройдет матч «Кайрат»-«Олимпиакос».

Греческий сайт Tanea пишет, что матч между чемпионами Казахстана и Греции состоится в Астане на современном стадионе «Астана арена», защищенном от холодов.

В качестве причины переноса игры из Алматы в Астану называются экстремальные температуры, преобладающие в регионе в декабре.

В самом «Кайрате» пока нет точной информации о том, где пройдет игра с «Олимпиакосом». В команде в разговоре без записи отметили, что запрос на замену домашней арены, направленный в УЕФА, до сих пор находится на рассмотрении, из-за этого вопрос о домашней арене для игры пока находится в подвешенном состоянии.

Есть еще один важный момент — если будет принято официальное решение о переносе домашних матчей в Астану, то впоследствии его нельзя будет изменить.

В команде заявили, что как только будет официальное решение, его сообщат болельщикам.

Отметим, что по правилам УЕФА, игры могут проводиться при температуре до минус -15. При самом худшем раскладе в Алматы в начале и до середины декабря температура воздуха может опускаться до минус 6. На сегодняшний день прогноз погоды обещает температуру воздуха в первой половине декабря в Алматы от 0 до +6.