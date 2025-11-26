Соперник «Кайрата» — ФК «Копенгаген»: с потерями ключевых игроков, но сильный дома

Полное название наших соперников: «Football Club København» (F.C. Copenhagen). Он был основан в июле 1992 года в результате слияния клубов Kjøbenhavns Boldklub (KB) и Boldklubben 1903.

Домашняя арена — стадион Паркен (Parken Stadium), который вмещает около 38 тысяч зрителей. Своих болельщиков чемпионы Дании называют «Львы».

Несмотря на сравнительно молодой возраст, клуб быстро стал одним из ведущих в своей стране.

В прошлом сезоне «Копенгаген» стал чемпионом Дании в 16-й раз с момента основания клуба в 1992 году и в 10-й раз выиграл кубок Дании.

Команда тренера Якоба Неструпа до самого конца сражалась с «Мидтьюлландом» в Суперлиге не на жизнь, а на смерть, и завоевала титул с отрывом в одно очко.

В квалификации Лиги чемпионов «Копенгаген» обыграл косовский клуб «Дрита Гилан» (2:0, 1:0), шведских соседей «Мальме» (0:0, 5:0) и, наконец, швейцарский «Базель» (1:1, 2:0).

Тренер Якоб Нееструп тренирует команду с 2022 года, является местным футболистом, который после окончания карьеры в датском футболе стал тренером.

Он перед встречей с «Кайратом» положительно высказался о нашей команде.

Фото: fck.dk

— «Кайрат» — действительно хорошая команда, физически сильная и играющая очень агрессивно. У них в атаке есть несколько действительно талантливых игроков, в том числе Сатпаев — один из лучших молодых игроков, которого я с нетерпением жду, — говорит Я. Неструп. — Как я уже говорил, я испытываю огромное уважение к командам, которые прошли долгий путь (квалификации) и в итоге выбили «Селтик» в плей-офф. Так что «Кайрат» — хорошая команда, но мы стремимся к первой победе в Лиге.

Одним из главных дерби Дании стала встреча «Копенгагена» с клубом «Брондбю».

Ключевые игроки ФК «Копенгаген»: нападающий Андреас Корнелиус, полузащитник Магнус Маттссон и вратарь Доминик Котарски, хотя конкретные «ключевые» игроки могут меняться в зависимости от матча.

Андреас Корнелиус — 33 года. Датский футболист, нападающий клуба «Копенгаген» и сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Фото: fck.dk

Воспитанник клуба «Копенгаген» дебютировал в команде 9 апреля 2013 года в матче чемпионата Дании с «Орхусом», заменив на 81-й минуте встречи Сезара Сантина. До конца чемпионата форвард еще лишь раз вышел на замену.

Андреас Корнелиус выступал за юношеские сборные Дании в возрастных категориях до 18 и до 19 лет. В 2012 году форвард сыграл два матча за молодежную сборную. Достижения: чемпион Дании в трех сезонах: 2012/13, 2015/16, 2016/17, трехкратный обладатель Кубка Дании: 2011/12, 2014/15, 2015/16.

Среди других заметных игроков — полузащитники Лукас Лерагер и Томас Делани, а также вингер Мохамед Эльюнусси .

М. Эльюнусси — 31 год, прозвище «Муи». Уроженец Марокко, играет за сборную Норвегии.

Л. Лерагер — 32 года. Датский футболист, полузащитник клуба «Копенгаген» и сборной Дании. Участник чемпионата мира 2018 года.

В текущем сезоне «Копенгаген», несмотря на статус действующего чемпиона, выступает нестабильно и идет пока на четвертом месте в датской Суперлиге.

На прошлых выходных им удалось добыть важную победу в дерби над «Брондбю». Этот матч датские болельщики называют «Битвой за Копенгаген». Тем не менее, «Копенгаген» лишился ряда ключевых игроков. Из-за травы вероятно не выйдет защитник Дзюнносукэ Судзуки (Япония).

В итоге в заявке команды следующие игроки: Доминик Котарски, Мунаше Гарананга, Габриэль Перейра, Пантелис Хацидиакос, Виктор Клаессон, Юсуфа Мукоко, Мохамед Эльюнусси, Джордан Ларссон, Лукас Лерагер, Маркос Лопес, Роберт Сильва, Юнносуке Сузуки, Мадс Эмиль Мэдсен, Йорам Заге, Доминик Сарапата, Биргер Мелинг, Элиас Ашури, Алекс Рунарссон, Уильям Клем, Виктор Дадасон и Оскар Буур.

Не смогут помочь команде из-за травм Магнус Мэттссон, Родриго Уэскас, Оливер Хёйер, Томас Делани и Лиам Уэст.

Таким образом, не все ведущие игроки датского клуба в составе. Однако не стоит забывать, что «Копенгаген» сильно играет дома и «Кайрат» ждет очередной сложный матч на выезде. Матч пятого тура Лиги Чемпионов между «Копенгагеном» и «Кайратом» начнется в 22:45 по казахстанскому времени.

В преддверии игры корреспондент Kazinform пообщался с артистом балета из Казахстана, выступающим в одном из европейских театров, а также с болельщиком «Кайрата» Мейрамбеком Назаргожаевым, и узнал о его подготовке к предстоящим событиям. Интервью с ним можно прочитать, пройдя по ссылке.