Второй удар по «Кайрату»: Ларссон забил с пенальти

Копенгаген увеличивает преимущество в матче с ФК «Кайрат». Второй гол в ворота алматинцев с пенальти забил Джордан Ларссон.

Ранее счет в пользу хозяев открыл Виктор Дадасон. Он забил гол на 26-й минуте.

О сегодняшнем положении европейского клуба «Копенгаген» и его главных «звездах» рассказал собственный корреспондент Kazinform.

Напомним, домашняя арена клуба — стадион Паркен (Parken Stadium), который вмещает около 38 тысяч зрителей. Своих болельщиков чемпионы Дании называют «Львы».