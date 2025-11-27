РУ
    00:11, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Второй удар по «Кайрату»: Ларссон забил с пенальти

    Сегодня алматинский «Кайрат» играет в «Лиге чемпионов» на выезде против чемпиона Дании футбольного клуба «Копенгаген», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Копенгаген увеличивает преимущество в матче с ФК «Кайрат». Второй гол в ворота алматинцев с пенальти забил Джордан Ларссон.

    Ранее счет в пользу хозяев открыл Виктор Дадасон. Он забил гол на 26-й минуте.

    О сегодняшнем положении европейского клуба «Копенгаген» и его главных «звездах» рассказал собственный корреспондент Kazinform.

    Напомним, домашняя арена клуба — стадион Паркен (Parken Stadium), который вмещает около 38 тысяч зрителей. Своих болельщиков чемпионы Дании называют «Львы».                                                

