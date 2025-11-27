00:11, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5
Второй удар по «Кайрату»: Ларссон забил с пенальти
Сегодня алматинский «Кайрат» играет в «Лиге чемпионов» на выезде против чемпиона Дании футбольного клуба «Копенгаген», передает корреспондент агентства Kazinform.
Копенгаген увеличивает преимущество в матче с ФК «Кайрат». Второй гол в ворота алматинцев с пенальти забил Джордан Ларссон.
Ранее счет в пользу хозяев открыл Виктор Дадасон. Он забил гол на 26-й минуте.
О сегодняшнем положении европейского клуба «Копенгаген» и его главных «звездах» рассказал собственный корреспондент Kazinform.
Напомним, домашняя арена клуба — стадион Паркен (Parken Stadium), который вмещает около 38 тысяч зрителей. Своих болельщиков чемпионы Дании называют «Львы».