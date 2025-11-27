РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:28, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дастан Сатпаев отыграл один мяч после ошибки вратаря «Копенгагена»

    Сегодня алматинский «Кайрат» играет в «Лиге чемпионов» на выезде против чемпиона Дании футбольного клуба «Копенгаген», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дастан Сатпаев отыграл один мяч после ошибки вратаря «Копенгагена»
    Кадр из видео

    Дастан Сатпаев поймал вратаря хозяев Доминика Котарски на ошибке и забил гол на 81-й минуте. Теперь счет 3:1.

    Напомним, это дебютный гол 17-летнего воспитанника «Кайрата» в основном этапе Лиги чемпионов.

    В конце матча обе команды сделали несколько замен. Тренер «Копенгагена» снимает Винисиуса Роберта и Юнносуке Сузуки. Вместо них вышли Юссуфа Мукоко и Йорам Заге.

    У «Кайрата» вместо Фильо Эдмилсона и Дамира Касабулата на поле вышли Рикардиньо и Адилет Садыбеков.

    Ранее «Копенгаген» забил третий гол на 73-й минуте. Отличился Винисиус Роберт, который пробил из-за пределов штрафной.

    Второй гол в ворота алматинцев с пенальти забил Джордан Ларссон.

    Счет в пользу хозяев открыл Виктор Дадасон. Он забил гол на 26-й минуте.

    О сегодняшнем положении европейского клуба «Копенгаген» и его главных «звездах» рассказал собственный корреспондент Kazinform.

    Напомним, домашняя арена клуба — стадион Паркен (Parken Stadium), который вмещает около 38 тысяч зрителей. Своих болельщиков чемпионы Дании называют «Львы».

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана Дания ФК «Кайрат»
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают