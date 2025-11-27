Дастан Сатпаев отыграл один мяч после ошибки вратаря «Копенгагена»

Дастан Сатпаев поймал вратаря хозяев Доминика Котарски на ошибке и забил гол на 81-й минуте. Теперь счет 3:1.

Напомним, это дебютный гол 17-летнего воспитанника «Кайрата» в основном этапе Лиги чемпионов.

В конце матча обе команды сделали несколько замен. Тренер «Копенгагена» снимает Винисиуса Роберта и Юнносуке Сузуки. Вместо них вышли Юссуфа Мукоко и Йорам Заге.

У «Кайрата» вместо Фильо Эдмилсона и Дамира Касабулата на поле вышли Рикардиньо и Адилет Садыбеков.

Ранее «Копенгаген» забил третий гол на 73-й минуте. Отличился Винисиус Роберт, который пробил из-за пределов штрафной.

Второй гол в ворота алматинцев с пенальти забил Джордан Ларссон.

Счет в пользу хозяев открыл Виктор Дадасон. Он забил гол на 26-й минуте.

О сегодняшнем положении европейского клуба «Копенгаген» и его главных «звездах» рассказал собственный корреспондент Kazinform.

Напомним, домашняя арена клуба — стадион Паркен (Parken Stadium), который вмещает около 38 тысяч зрителей. Своих болельщиков чемпионы Дании называют «Львы».