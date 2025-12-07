РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:48, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Уникальная дата-арт выставка стартовала в Алматы

    В государственной художественной галерее Almaty Gallery открылась дата-арт выставка «Тірек: Нить ее жизни», посвященная правам женщин, передает корреспондент агентства Kazinform

    Уникальная дата-арт выставка стартовала в Алматы
    Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

    Экспозиция объединяет искусство и гендерную статистику, превращая данные в визуальные истории.

    Уникальная дата-арт выставка стартовала в Алматы
    Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

    Проект впервые был представлен в июле 2025 года в Бишкеке. Название выставки символично: в тюркских языках слово «тірек» означает «опора» или «основа». Авторы проекта через формат дата-арта стремятся показать, как цифры и исследования могут стать инструментом общественного диалога.

    Уникальная дата-арт выставка стартовала в Алматы
    Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

    В экспозиции представлено 14 арт-работ художниц и художников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

    Уникальная дата-арт выставка стартовала в Алматы
    Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

    Работы созданы на основе реальных гендерных данных и затрагивают темы женского лидерства, невидимого труда, экономического неравенства, дискриминации, насилия и материнской смертности.

    Уникальная дата-арт выставка стартовала в Алматы
    Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

    В рамках выставки запланированы кураторские экскурсии, тематические арт-сессии с участием художниц, активистов и лидеров мнений, воркшоп по созданию тряпичной куклы, а также дискуссии.

    Уникальная дата-арт выставка стартовала в Алматы
    Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

    Выставка организована в рамках региональной программы Структуры «ООН-женщины» «Каждая женщина и девочка значима» и будет работать до 15 декабря 2025 года.

    Напомним, Казахстан присоединился к кампании ООН против насилия. Кампания проводится ежегодно более чем в 180 странах.

    Ранее В Астане знаковые объекты зажглись теплой оранжевой подсветкой в поддержку глобальной кампании «16 дней против насилия».

    Теги:
    Культура Современная культура Гендерная политика Женщины Выставка Гендерное равенство Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают