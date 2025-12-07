Уникальная дата-арт выставка стартовала в Алматы

Экспозиция объединяет искусство и гендерную статистику, превращая данные в визуальные истории.

Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

Проект впервые был представлен в июле 2025 года в Бишкеке. Название выставки символично: в тюркских языках слово «тірек» означает «опора» или «основа». Авторы проекта через формат дата-арта стремятся показать, как цифры и исследования могут стать инструментом общественного диалога.

Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

В экспозиции представлено 14 арт-работ художниц и художников из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

Работы созданы на основе реальных гендерных данных и затрагивают темы женского лидерства, невидимого труда, экономического неравенства, дискриминации, насилия и материнской смертности.

Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

В рамках выставки запланированы кураторские экскурсии, тематические арт-сессии с участием художниц, активистов и лидеров мнений, воркшоп по созданию тряпичной куклы, а также дискуссии.

Фото: «ООН-женщины» в Казахстане

Выставка организована в рамках региональной программы Структуры «ООН-женщины» «Каждая женщина и девочка значима» и будет работать до 15 декабря 2025 года.

Напомним, Казахстан присоединился к кампании ООН против насилия. Кампания проводится ежегодно более чем в 180 странах.

Ранее В Астане знаковые объекты зажглись теплой оранжевой подсветкой в поддержку глобальной кампании «16 дней против насилия».