Астану подсветили оранжевым цветом в поддержку кампании против насилия

— Оранжевый цвет, это символ тепла, надежды и солидарности. Он напоминает о необходимости защиты прав каждого человека и о нулевой терпимости к любым проявлениям насилия, — отметили в ведомстве.

Фото: Министерство культуры и информации РК

В эти дни теплым оранжевым светом засияли ключевые локации столицы.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Каждый объект — напоминание о важной проблеме и знак поддержки тем, кому нужна помощь.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Напомним, Казахстан присоединился к кампании ООН против насилия.