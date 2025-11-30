21:45, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5
Астану подсветили оранжевым цветом в поддержку кампании против насилия
В Астане знаковые объекты зажглись теплой оранжевой подсветкой в поддержку глобальной кампании «16 дней против насилия», передает агентство Кazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.
— Оранжевый цвет, это символ тепла, надежды и солидарности. Он напоминает о необходимости защиты прав каждого человека и о нулевой терпимости к любым проявлениям насилия, — отметили в ведомстве.
В эти дни теплым оранжевым светом засияли ключевые локации столицы.
Каждый объект — напоминание о важной проблеме и знак поддержки тем, кому нужна помощь.
Напомним, Казахстан присоединился к кампании ООН против насилия.