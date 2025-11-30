РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:45, 29 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Астану подсветили оранжевым цветом в поддержку кампании против насилия

    В Астане знаковые объекты зажглись теплой оранжевой подсветкой в поддержку глобальной кампании «16 дней против насилия», передает агентство Кazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информации РК.

    Здания Астаны подсветили оранжевым цветом
    Фото: Министерство культуры и информации РК

     — Оранжевый цвет, это символ тепла, надежды и солидарности. Он напоминает о необходимости защиты прав каждого человека и о нулевой терпимости к любым проявлениям насилия, — отметили в ведомстве.

    Здания Астаны подсветили оранжевым цветом
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    В эти дни теплым оранжевым светом засияли ключевые локации столицы.

    Здания Астаны подсветили оранжевым цветом
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Каждый объект — напоминание о важной проблеме и знак поддержки тем, кому нужна помощь.

    Здания Астаны подсветили оранжевым цветом
    Фото: Министерство культуры и информации РК

    Напомним, Казахстан присоединился к кампании ООН против насилия.

    Теги:
    Акции Бытовое насилие Минкультуры и информации Насилие Астана
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
