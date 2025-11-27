Нарушает ли традиция «бауырына салу» права человека — Казахстан присоединился к кампании ООН против насилия

Уделяется внимание борьбе с цифровым насилием

Кампания проводится ежегодно более чем в 180 странах. В 2025 году она совпала с 30-летием Пекинской декларации и Платформы действий, документов, определивших мировую повестку в сфере прав женщин.

В этом году ООН акцентирует внимание на необходимости ликвидации цифрового насилия в отношении женщин и девочек. В фокусе находятся онлайн-угрозы, преследование, распространение интимных материалов без согласия, дипфейки и гендерные фейковые новости.

— Главная тема глобальной кампании — борьба с цифровым насилием. Мы призываем оказать всемирную поддержку пострадавшим. К сожалению, цифровая среда небезопасна для женщин и девочек, — сказала руководительница программ «ООН-Женщины» в Казахстане Дина Амришева.

Фото: Айжан Серікжанкызы/Kazinform

Согласно исследованию UNICEF «Kazakhstan Kids Online» (2023), 10% казахстанских детей добавляли в друзья людей, которых никогда не видели, а 11% отправляли свои фото или видео незнакомцам.

60% детей 9–10 лет и 66% детей 11–12 лет имеют аккаунты в соцсетях и игровых платформах, несмотря на возрастные ограничения.

Согласно данным ООН, в мире более 1,3 млрд человек страдают от различных форм насилия. Случаи онлайн-оскорблений и преследовании растут быстро, особенно среди молодежи, самой активной и уязвимой группы. В связи с этим Казахстан обновляет законодательство по онлайн-безопасности, повышает цифровую грамотность и расширяет службы поддержки.

Традиция «бауырына салу» — это форма насилия

В программе фестиваля — четыре полнометражных фильма из Казахстана, Кыргызстана и Непала: три художественных и один документальный. Показ пройдет в Астане и Шымкенте в период с 25 ноября по 1 декабря. Вход бесплатный по предварительной регистрации.

Фестиваль открыл фильм Асхата Кучинчирекова «Бауырына салу». Картина показывает историю передачи новорожденного по древней казахской традиции бабушке и дедушке, поднимает темы разрыва связи между матерью и ребенком, давления социальных норм, эмоционального насилия и уязвимости женщин, вынужденных следовать устоям. Фильм рассказывает о скрытой внутренней боли в семье и обществе.

Фото: Айжан Серікжанкызы/Kazinform

После показа состоялось обсуждение с участием актеров, экспертов по гендерному насилию и представителей ООН.

Юрист и эксперт по правам женщин Айгерим Кусайынкызы отметила, что в Казахстане часто оправдывают давление на ребенка «традицией» или «воспитанием».

Пословицы вроде «Почитай ребенка как хана до пяти лет, воспитывай как раба до пятнадцати лет и разговаривай до душам после пятнадцати лет»подтверждают это.

— Казахстан еще в 1998 году присоединился к документу «О ликвидации всех форм насилия в отношении женщин». Там есть норма: если традиция противоречит правам человека, государство должно от нее отказаться. Так уже отказались от традиций похищения невесты и калыма. В этом году в Уголовный кодекс Республики Казахстана введена статья 125-1 — «похищение невесты — преступление». Калым официально ликвидирован в 1920 году, но только в прошлом году Духовное управление мусульман Казахстана приравнял его к махру. А традиция «бауырына салу» все еще табуирована. Когда бабушки принуждают мать отдать новорожденного малыша родственнице, это не называют репродуктивным насилием, а если так назовем, мы можем показаться, что нападаем на традиции, у нас либеральные взгляды, мы отрекаемся от нашего прошлого. Но это репродуктивное насилие над женщиной и физическое, эмоциональное насилие над ребенком, — сказала Айгерим Кусайынкызы.

По ее словам, в обществе все еще нормой считается, когда женщина рожает до тех пор, пока не появится мальчик, когда пятую девочку называют «Улжалгас», а потом стыдятся ее имени, это также насилие.

— Продолжится ли это? Хочу ответить на этот вопрос как оптимист. Раньше женщины рожали в среднем шесть–семь детей, в 1930–1980 годы был бэби-бум. Сейчас в стране женщина рожает 2,7 детей. С каждым годом динамика снижается. Меньше детей, меньше оснований отдавать ребенка другим родственникам.

Эту тему изучает социальная антропология. Почему мужчины не могут плакать, почему дети, воспитанные бабушкой, не могут назвать биологическую мать «мамой». Есть и наши ученые, исследующие эту тему в Швейцарии и Германии. Проблему признали, дальше женщины должны бороться с ней на уровне закона, — сказала Айгерим Кусайнкызы.

Фото: Айжан Серікжанкызы/Kazinform

Правда ли, что ежегодно 400 женщин погибают от бытового насилия?

Эксперты ответили на вопрос о распространенном утверждении, что более 400 женщин в Казахстане погибают от рук мужей.

— Был проведен фактчек на эту статистику, эта цифра миф. Изначально она озвучивалась лишь предположительно. По данным МВД и омбудсмена за 2024 год, ежегодно в Казахстане 200–250 женщин погибают от рук близких только потому, что они женщины. В нашем Уголовном кодексе в статье 99 предусмотрено наказание за убийство. Но убийство человека одно, а убийство женщины именно за то, что она женщина, совсем другое. Поэтому сейчас казахстанские адвокаты предлагают внести понятие «фемицид» в Уголовный кодекс как отдельный состав преступления, — сказала Айгерим Кусайынкызы.

Фото: Айжан Серікжанкызы/Kazinform

Если будет статья «фемицид», тогда прокуратура сможет официально фиксировать, сколько женщин убили именно по гендерному признаку.

— Кроме того, есть неучтенные случаи: суициды, скрытое насилие, смерть от болезней на фоне травм — таких «замаскированных» историй много. Однако уровень бытового насилия в Казахстане все же немного снизился. По этому поводу озвучены цифры на уровне ОБСЕ за ноябрь. Общество становится менее терпимым к насилию, — добавила Айгерим Кусайынкызы.

Отметим, что показы фильмов против насилия в Шымкенте продолжатся 29 ноября («Деви»), 30 ноября («Бауырына салу») и 1 декабря («Горгона»).

Напомним, сегодня в Талдыкоргане начался суд по делу об убийстве Айзат Джумановой. Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 число в селе Баласаз Аксуского района. На фоне семейно-бытового конфликта от побоев мужа скончалась Айзат Джуманова.