    19:45, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Подростка подозревают в убийстве матери и ранении бабушки в Актобе

    Правоохранительные органы начали досудебное расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    нож
    Фото: агентство Kazinform

    Трагедия произошла 2 декабря в одной из городских квартир. В дежурную часть полиции Актобе поступило сообщение о совершении особо тяжкого преступления. Прибывший на место наряд обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти.

    По предварительным данным, 16-летний подросток нанес своей матери ножевые ранения, от которых она скончалась. Его бабушка также получила ножевые ранения, после чего была госпитализирована.

    В областном управлении здравоохранения уточнили, что 71-летняя женщина доставлена бригадой скорой помощи в городскую многопрофильную больницу №1.

    — Пациентка госпитализирована в отделение травматологии. Женщина в сознании, разговаривает, гемодинамика стабильная, — сообщили врачи.

    По факту убийства полиция возбудила уголовное дело.

    — Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он дал признательные показания. Следственные действия продолжаются, — отметили в ДП Актюбинской области.

    Ранее сообщалось, что суд Туркестанской области рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летней девушки, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство малолетних детей. Суд освободил ее от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение в психиатрической клинике.

     

