Подростка подозревают в убийстве матери и ранении бабушки в Актобе

Трагедия произошла 2 декабря в одной из городских квартир. В дежурную часть полиции Актобе поступило сообщение о совершении особо тяжкого преступления. Прибывший на место наряд обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, 16-летний подросток нанес своей матери ножевые ранения, от которых она скончалась. Его бабушка также получила ножевые ранения, после чего была госпитализирована.

В областном управлении здравоохранения уточнили, что 71-летняя женщина доставлена бригадой скорой помощи в городскую многопрофильную больницу №1.

— Пациентка госпитализирована в отделение травматологии. Женщина в сознании, разговаривает, гемодинамика стабильная, — сообщили врачи.

По факту убийства полиция возбудила уголовное дело.

— Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он дал признательные показания. Следственные действия продолжаются, — отметили в ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что суд Туркестанской области рассмотрел уголовное дело в отношении 16-летней девушки, обвиняемой в убийстве и покушении на убийство малолетних детей. Суд освободил ее от уголовной ответственности, назначив принудительное лечение в психиатрической клинике.