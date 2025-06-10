Подростка приговорили к лечению после убийства ребенка в Туркестанской области

По данным следствия, в мае 2024 года в селе Сиргели Сарыагашского района подсудимая умышленно сбросила трехлетнего ребенка в туалетную яму во дворе дома. К сожалению, спасти малыша не удалось — он погиб.

Через два месяца — в июле 2024 года, девушка попыталась совершить аналогичное преступление. Она сбросила в ту же яму девочку 2019 года рождения, ребенка удалось спасти.

— В ходе судебного разбирательства было установлено, что С. страдает острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизофрении. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, на момент совершения деяний подросток находилась в состоянии, исключающем способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Дополнительная экспертиза, назначенная судом в 2025 году, подтвердила первоначальные медицинские выводы, — сообщили в пресс-службе суда Туркестанской области.

Согласно статье 16 Уголовного кодекса РК, человек, совершивший общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, не может быть привлечен к уголовной ответственности.

По решению суда, девушка была признана совершившей опасное деяние, но освобождена от уголовной ответственности. Ей назначено принудительное лечение в специализированной психиатрической клинике с интенсивным наблюдением.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Германии возбудили уголовное дело по факту убийства экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой. Свекровь погибшей объявлена в международный розыск.