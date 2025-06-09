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    16:57, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Дело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой: свекровь погибшей объявлена в международный розыск

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал дело об убийстве в Германии бывшей судьи из Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    МИД РК
    Фото: МИД РК

    По его словам, правоохранительные органы Германии возбудили уголовное дело по факту убийства.

    — Правоохранительными органами ФРГ возбуждено уголовное дело. Как вы знаете, ведется расследование. Согласно информации Министерства иностранных дел Германии, решением суда города Дармштадт, Наталья Донцова, которая является матерью супруга погибшей, признана обвиняемой в убийстве. Немецкой полицией выдан орден на немецкий и европейский арест. На данный момент неизвестно её местонахождение и она находится в международном розыске, — сообщил Айбек Смадияров на брифинге для СМИ.

    По словам официального представителя МИДа, при содействии посольства Казахстана в Германии, материалы по делу были переданы родственникам и адвокату погибшей.

    — В интересах следствия и целях недопущения разглашения данных не подлежащих распространению, немецкой стороной подробности не разглашается, — добавил Айбек Смадияров.

    Напомним, что в июне прошлого года тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти нашли в Германии.

    40-летняя Айгуль Сайлыбаева училась в Шеффилде (Англия), а затем работала судьей в Астане. В последние годы жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии.

    Её тело нашли на окраине города в пластиковом мешке. По данным СМИ, у убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

    Одновременно было известно, что с Айгуль Сайлыбаевой пропала 49-летняя свекровь Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор Наталью Донцову никто не видел.

    Теги:
    Айбек Смадияров МИД РК Убийство Германия
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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