Дело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой: свекровь погибшей объявлена в международный розыск

По его словам, правоохранительные органы Германии возбудили уголовное дело по факту убийства.

— Правоохранительными органами ФРГ возбуждено уголовное дело. Как вы знаете, ведется расследование. Согласно информации Министерства иностранных дел Германии, решением суда города Дармштадт, Наталья Донцова, которая является матерью супруга погибшей, признана обвиняемой в убийстве. Немецкой полицией выдан орден на немецкий и европейский арест. На данный момент неизвестно её местонахождение и она находится в международном розыске, — сообщил Айбек Смадияров на брифинге для СМИ.

По словам официального представителя МИДа, при содействии посольства Казахстана в Германии, материалы по делу были переданы родственникам и адвокату погибшей.

— В интересах следствия и целях недопущения разглашения данных не подлежащих распространению, немецкой стороной подробности не разглашается, — добавил Айбек Смадияров.

Напомним, что в июне прошлого года тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти нашли в Германии.

40-летняя Айгуль Сайлыбаева училась в Шеффилде (Англия), а затем работала судьей в Астане. В последние годы жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии.

Её тело нашли на окраине города в пластиковом мешке. По данным СМИ, у убитой обнаружили ножевые ранения на руках, шее и лице.

Одновременно было известно, что с Айгуль Сайлыбаевой пропала 49-летняя свекровь Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор Наталью Донцову никто не видел.