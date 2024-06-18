Экс-судью Айгуль Сайлыбаеву нашли убитой в Германии

Тело экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой со следами насильственной смерти нашли в Германии, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

В Германии убили бывшую судью из Казахстана, её свекровь из России пропала без вести, сообщает Telegram-канал BILD.

- Раньше 40-летняя Айгуль Сайлыбаева работала судьёй Сарыаркинского района Астаны, а в последнее время жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии. Утром 4 июня Сайлыбаева отвела дочь в детский сад. С тех пор её никто не видел. В воскресенье её тело нашли на карьере Эрлахе на окраине города. По данным BILD, труп был в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию. Сейчас над разгадкой убийства работают 35 следователей. В доме женщины прошли обыски, - говорится в сообщении.

Отмечается, одновременно с Сайлыбаевой пропала её 49-летняя свекровь Наталья Донцова. Известно, что 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели. По данным BILD, сам ребёнок цел и передан на попечение родственникам. Сейчас продолжаются поиски Донцовой и устанавливается связь между двумя исчезновениями.

В Германию из Казахстана прибыли мать и брат Сайлыбаевой, сообщили сегодня в МИД РК.

Ранее о пропаже бывшей судьи заявил брат женщины Канат Сайлыбаев. Он сообщил, что сестра жаловалась на домашнее насилие.