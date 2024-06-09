Муж начал ее бить — близкие экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой о насилии и давлении в жизни пропавшей

Брат Айгуль Сайлыбаевой Канат Сайлыбаев рассказал, что сестра не выходит на связь с 3 июня. Он отметил, что МИД РК оказал семье Айгуль визовую поддержку, они с нетерпением ждут понедельника, чтобы получить ответ на оформление визы со стороны Германии. Подруга и сестренка пропавшей добавили, что супруг и свекровь оказывали на Айгуль давление и хотели забрать маленькую дочь, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как рассказали близкие, Айгуль Сайлыбаева из хорошей семьи юристов, отец — судья в отставке, а мама — действующий адвокат. Айгуль с отличием окончила юридический факультет КазГУА, получила стипендию «Болашак». Работала судьей в одном из районов Астаны и других государственных ведомствах.

Фото из личного архива Каната Сайлыбаева

По словам Каната Сайлыбаева, она проживает в Германии вместе с супругом Александром Донцовым, дочерью, свекровью Натальей Донцовой и золовкой. Пять дней назад Айгуль перестала отвечать на сообщения.

— Мама говорила с Айгуль, когда та забирала дочку из садика, то есть 3 июня. На следующий день, 4 июня, сестра перестала выходить на связь. Сообщения даже не отправлялись. Никогда такого не было. Позвонили мужу, и он не ответил. Свекровь — тоже. Ночью дядя супруга Владимир Донцов ответил и сказал, что Айгуль со свекровью отвезли дочку и куда-то уехали. Позже свекровь вернулась одна. Александр сам не знает, где жена, — рассказал Канат Сайлыбаев.

Фото из личного архива Каната Сайлыбаева

Брат добавил, что вскоре семья Айгуль обратилась в консульство Казахстана в Германии.

— Супруг Айгуль Александр Донцов в полицию о пропаже супруги не заявлял. Уголовное дело о пропаже человека завели. Спустя несколько дней после пропажи Александр стал отвечать на звонки, но сказал, что о местонахождении Айгуль не знает. Свекровь Наталья Донцова ответила мне и в одном из разговоров призналась, что не виновата и не знает где Айгуль. Больше свекровь на связь не выходила, — добавил Канат Сайлыбаев.

Он подчеркнул, что Александр Донцов — внук экс-директора одного из лидеров банковской системы Казахстана. По его словам, спустя некоторое время после пропажи Айгуль когда-то высокопоставленая бабушка Александра Донцова вместе с несовершеннолетней сестрой Александра срочно уехала из Казахстана в неизвестном направлении.

Фото из личного архива Каната Сайлыбаева

Подруга Айгуль Сайлыбаевой Малика Такенова отметила, что дружит с ней со студенчества и характеризует ее как собранного и ответственного человека.

— В 2019 году Айгуль вышла замуж за Александра Донцова. Айгуль рассказывала, что первые конфликты с супругом начались, когда они в 2021 году переехали из России в Германию и стали жить со свекровью Натальей Донцовой. Всю семью содержал Александр, параллельно обучаясь в докторантуре. Александр стал меняться по отношению к Айгуль. Супруги много ругались, — отметила Малика Такенова.

Она подчеркнула, что подруга стала меньше общаться и жаловалась на плохое самочувствие, говорила о депрессии.

— В декабре 2023 года супруги с дочерью прилетели в Алматы. Мы кратко увиделись с Айгуль. Я обратила внимание на то, что она была подавлена и торопилась, говоря, что муж будет беспокоиться. Айгуль рассказывала, что супруг становится агрессивнее. В этот год он начал бить Айгуль. До этого только унижал, — уточнила женщина.

По мнению Малики Такеновой, сотрудники консульства выяснили у Александра, что его мать Наталья Донцова перед пропажей собрала вещи Айгуль, а сам Александр забрал деньги и документы жены.

Фото из личного архива Каната Сайлыбаева

Также близкие пропавшей считают, что у семьи Донцовых несколько гражданств, включая Казахстан, Германию, Россию, Украину и грин-карту.

— Айгуль говорила, что Александр без ее ведома сдал свои документы и дочери для получения гражданства России. Подруга узнала об этом только на этапе собеседования. У Айгуль были опасения, что свекровь с супругом хотят вывезти дочь. Наталья Донцова под разными предлогами просила Айгуль оставить девочку у себя. Айгуль планировала развестись, но собиралась забрать дочь с собой. Александр этим шантажировал, заявляя, что Айгуль будет делать все, что он скажет, чтобы жить рядом с дочерью, — рассказала Малика Такенова.

Своими переживаниями Айгуль поделилась и с сестрой Жулдызай Абудбаидовой во время приезда в Алматы.

— До 6 февраля 2024 года я думала, что у Айгуль все хорошо. Но на встрече она мне рассказала, что Александр забрал все ее документы и дочери и прятал вне дома, запрещает выходить с ребенком из дома вдвоем, не дает ей разговаривать с близкими. Она сказала, что муж боится, что Айгуль может рассказать лишнее. Я посоветовала ей остаться в Казахстане, но она сказала, что ради ребенка должна полететь в Германию. Здесь с дочерью не может остаться, так как супруг сможет заявить о краже ребенка в полицию Германии. На мой вопрос, не боится ли она лететь одна, Айгуль ответила, что много знает, и поэтому они ничего серьезного с ней не сделают, — добавила Жулдызай Абудбаидова.



Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, отвечая на вопрос корреспондента Kazinform заявил, что дело на контроле у казахстанских дипломатов в Германии. Местная полиция начала розыскные мероприятия. Консул на постоянной связи с родными Айгуль Сайлыбаевой.

Фото из личного архива Каната Сайлыбаева

Как сообщалось, полиция в Германии приступила к поискам пропавшей без вести бывшей судьи Сарыаркинского района Астаны Айгуль Сайлыбаевой.