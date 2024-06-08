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    22:03, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Экс-судья из Казахстана пропала в Германии: полиция начала поиски

    полиция
    Фото: Pixabay

    Полиция в Германии приступила к поискам пропавшей без вести бывшей судьи Сарыаркинского района Астаны Айгуль Сайлыбаевой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ранее в СМИ сообщалось, что о пропаже бывшей судьи заявил брат женщины Канат Сайлыбаев. По его словам, Айгуль долгое время подвергалась домашнему насилию со стороны своего мужа Александра Донцова и его матери. Семья женщины обратилась в консульство Казахстана во Франкфурте. 
    Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.

    — Дело на контроле у наших дипломатов в Германии. Местная полиция начала розыскные мероприятия. Консул на постоянной связи с родными этой гражданки, — сообщили в ведомстве.

    Теги:
    Бытовое насилие Пропавшие Полицейские Полиция Суды МИД РК Германия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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