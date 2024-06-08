Экс-судья из Казахстана пропала в Германии: полиция начала поиски

Полиция в Германии приступила к поискам пропавшей без вести бывшей судьи Сарыаркинского района Астаны Айгуль Сайлыбаевой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ранее в СМИ сообщалось, что о пропаже бывшей судьи заявил брат женщины Канат Сайлыбаев. По его словам, Айгуль долгое время подвергалась домашнему насилию со стороны своего мужа Александра Донцова и его матери. Семья женщины обратилась в консульство Казахстана во Франкфурте.

Ситуацию прокомментировали в Министерстве иностранных дел РК.