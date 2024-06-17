Экс-судья из Казахстана пропала в Германии: МИД РК раскрыл подробности

В Министерстве иностранных дел РК раскрыли подробности пропажи экс-судьи из Астаны в Германии, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя министерства Айбека Смадиярова, родственники пропавшей получили визы и находятся в Германии.

— И мать, и брат уже находятся в Германии. Поиски продолжаются, мы сотрудничаем с полицией. В ближайшее время ожидаем официальную информацию от них. Пока ничего конкретного сообщить не могу, - прокомментировал Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что полиция в Германии приступила к поискам пропавшей без вести бывшей судьи Сарыаркинского района Астаны Айгуль Сайлыбаевой.