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    16:40, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Экс-судья из Казахстана пропала в Германии: МИД РК раскрыл подробности

    МИД РК
    Фото: пресс-служба МИД РК

    В Министерстве иностранных дел РК раскрыли подробности пропажи экс-судьи из Астаны в Германии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам официального представителя министерства Айбека Смадиярова, родственники пропавшей получили визы и находятся в Германии.

    — И мать, и брат уже находятся в Германии. Поиски продолжаются, мы сотрудничаем с полицией. В ближайшее время ожидаем официальную информацию от них. Пока ничего конкретного сообщить не могу, - прокомментировал Айбек Смадияров.

    Ранее сообщалось, что полиция в Германии приступила к поискам пропавшей без вести бывшей судьи Сарыаркинского района Астаны Айгуль Сайлыбаевой.

     

    Теги:
    Суды МИД РК Розыск Происшествия Германия
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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