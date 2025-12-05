Президент Токаев отметил большие возможности для построения успешного бизнеса в Казахстане
Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
«Это признают все зарубежные наблюдатели и специалисты. Большие перспективы открываются в развитии таких новых секторов экономики, как креативная индустрия. Согласно расчетам международных финансовых институтов, этот сегмент приносит более двух триллионов долларов ежегодно и обеспечивает свыше 50 млн рабочих мест по всему миру. В некоторых развитых странах, к примеру, в США, Великобритании, Республике Корея, креативные индустрии формируют от 2 до 7 процентов ВВП. По оценкам экспертов, каждый доллар, вложенный в креативные индустрии, потенциально создает 2,5 доллара добавленной стоимости. В Казахстане креативная индустрия обладает значительным потенциалом для роста. У нас в принципе молодежь креативная по своему характеру и менталитету. Но доля этого сектора пока составляет лишь 1% от ВВП страны», — сказал Глава государства.
Ранее Глава государства также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.