Президент Токаев отметил большие возможности для построения успешного бизнеса в Казахстане

«Это признают все зарубежные наблюдатели и специалисты. Большие перспективы открываются в развитии таких новых секторов экономики, как креативная индустрия. Согласно расчетам международных финансовых институтов, этот сегмент приносит более двух триллионов долларов ежегодно и обеспечивает свыше 50 млн рабочих мест по всему миру. В некоторых развитых странах, к примеру, в США, Великобритании, Республике Корея, креативные индустрии формируют от 2 до 7 процентов ВВП. По оценкам экспертов, каждый доллар, вложенный в креативные индустрии, потенциально создает 2,5 доллара добавленной стоимости. В Казахстане креативная индустрия обладает значительным потенциалом для роста. У нас в принципе молодежь креативная по своему характеру и менталитету. Но доля этого сектора пока составляет лишь 1% от ВВП страны», — сказал Глава государства.