    14:49, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Цифровизация буксует: Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу системы E-freight

    Глава государства провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов. В своей речи он акцентировал внимание на цифровизации в сфере воздушного транспорта, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    цифровизация
    Фото: freepik.com

    — Взаимодействие на рынке грузоперевозок между всеми видами транспорта должно осуществляться по принципу «единого цифрового окна». В 2019 году была запущена система E-freight, направленная на упрощение процедур перевозки грузов воздушным транспортом. Однако до настоящего времени ее функционал остается ограниченным. Имеют место факты задержки оформления документов, — поручил Президент.

    По мнению Касым-Жомарта Токаева, не менее остро стоит вопрос подготовки профессиональных кадров для авиаотрасли.

    — Все эти реформы будут невозможны без квалифицированных специалистов. В отрасли сложилась острая нехватка кадров, ежегодно будут нужны сотни новых специалистов. Проблема требует незамедлительного решения. Поручаю Правительству принять меры по реформированию системы подготовки кадров. Следует развивать сотрудничество с международными научными учебными заведениями, а также создавать передовые центры компетенций, — отметил Глава государства.

    В заключение Президент подчеркнул, что стратегически важная задача для нашей страны по развитию транспортно-логистической сферы будет находиться под его личным контролем.

    На совещании с докладами выступили министр транспорта Нурлан Сауранбаев, аким города Астаны Женис Касымбек, президент АО «Международный аэропорт Алматы» Косе Гокер. В обсуждении также приняли участие первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, министр энергетики Ерлан Аккенженов, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, председатель правления АО «Самрук-Казына» Нурлан Жакупов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Авиация Цифровизация
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
