Магистральный газопровод, обеспечивающий газификацию 84 сел, запускается в Жетысу

Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности фонда за 2025 год.

Нурлан Жакупов сообщил, что инвестиционный портфель группы фонда насчитывает порядка 130 проектов на сумму 53 трлн тенге.

В текущем году запущен проект по увеличению мощности завода CASPI BITUM, введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 50 МВт, построен опреснительный завод в поселке Кендерли.

Всего до конца года планируется завершить и ввести в эксплуатацию 9 крупных проектов на 1,1 трлн тенге.

Он также представил информацию о запуске магистрального газопровода Талдыкорган — Ушарал, который обеспечит газификацию 84 населенных пунктов области, контейнерного хаба в Актау, логистического терминала Zhetysu в Алматы и завода по производству оборудования для ветрогенераторов совместно с компанией Sany Re.

За 10 месяцев 2025 года АО «Самрук-Энерго» произвело 31 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 31% от общего производства в Казахстане.

Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Самрук-Энерго», достигла 7 845 МВт.

Отмечено, что в 2023–2025 годах на социальные проекты и благотворительность выделено 1,5 трлн тенге. Эти средства направлены на строительство медицинских центров, 55 реабилитационных центров, 31 кабинета инклюзии, 18 спортивных комплексов, а также культурных и образовательных учреждений.

В рамках инициативы «Таза Қазақстан» высажено 5,8 млн деревьев.

Н. Жакупов доложил о расширении поддержки отечественного бизнеса со стороны АО «Самрук-Казына».

Президент поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности работы фонда, качественную реализацию инвестиционных проектов и обеспечение долгосрочного устойчивого развития национальных активов.

Ранее АО «Самрук-Қазына» сообщило, что определены поставщики ветрогенераторов для крупнейшего в Казахстане ВИЭ-проекта «Мирный» мощностью 1 ГВт, реализуемого французской компанией TotalEnergies, в Жамбылской области.