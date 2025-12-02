РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:57, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Магистральный газопровод, обеспечивающий газификацию 84 сел, запускается в Жетысу

    Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова, передает Kazinform со ссылкой на Акорду. 

    Фото: Акорда

    Касым-Жомарту Токаеву был представлен отчет о деятельности фонда за 2025 год.

    Нурлан Жакупов сообщил, что инвестиционный портфель группы фонда насчитывает порядка 130 проектов на сумму 53 трлн тенге.

    В текущем году запущен проект по увеличению мощности завода CASPI BITUM, введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 50 МВт, построен опреснительный завод в поселке Кендерли.

    Всего до конца года планируется завершить и ввести в эксплуатацию 9 крупных проектов на 1,1 трлн тенге.

    Он также представил информацию о запуске магистрального газопровода Талдыкорган — Ушарал, который обеспечит газификацию 84 населенных пунктов области, контейнерного хаба в Актау, логистического терминала Zhetysu в Алматы и завода по производству оборудования для ветрогенераторов совместно с компанией Sany Re.

    За 10 месяцев 2025 года АО «Самрук-Энерго» произвело 31 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляет 31% от общего производства в Казахстане.

    Установленная мощность электростанций, входящих в состав «Самрук-Энерго», достигла 7 845 МВт.

    Отмечено, что в 2023–2025 годах на социальные проекты и благотворительность выделено 1,5 трлн тенге. Эти средства направлены на строительство медицинских центров, 55 реабилитационных центров, 31 кабинета инклюзии, 18 спортивных комплексов, а также культурных и образовательных учреждений.

    В рамках инициативы «Таза Қазақстан» высажено 5,8 млн деревьев.

    Н. Жакупов доложил о расширении поддержки отечественного бизнеса со стороны АО «Самрук-Казына». 

    Президент поставил ряд задач, направленных на повышение эффективности работы фонда, качественную реализацию инвестиционных проектов и обеспечение долгосрочного устойчивого развития национальных активов.

    Ранее АО «Самрук-Қазына» сообщило, что определены поставщики ветрогенераторов для крупнейшего в Казахстане ВИЭ-проекта «Мирный» мощностью 1 ГВт, реализуемого французской компанией TotalEnergies, в Жамбылской области. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент ФНБ «Самрук Казына»
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
