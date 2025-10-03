Ветрогенераторы для крупнейшего в Казахстане ВИЭ-проекта будет поставлять завод в Шу
Сегодня определены поставщики ветрогенераторов для крупнейшего в Казахстане ВИЭ-проекта «Мирный» мощностью 1 ГВт, реализуемого французской компанией TotalEnergies, передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «Самрук-Қазына».
Так, одним из поставщиков стал новый казахстанский завод в Шу, запущенный АО «Самрук-Қазына» совместно с SANY.
На полях Kazakhstan Energy Week — 2025 заключено соответствующее Letter of Award (письмо о присуждении контракта) между SANY RE Shu Industrial Park и TotalEnergies на поставку ветрогенераторов мощностью 200 МВт. Председатель правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов свидетельствовал на церемонии подписания документа.
— Сегодня достигнута важная веха в реализации проекта «Мирный» — заключается Letter of Award по поставке ветротурбин мощностью 200 МВт с нового казахстанского завода в Шу, открытого нами с SANY. Мощность завода — 2 ГВт в год. Это не просто производство, это — символ того, что Казахстан входит в число лидеров зеленой энергетики в Центральной Азии. Это также означает новые рабочие места, внедрение передовых технологий и укрепление индустриальной базы, которая будет служить на благо экономики Казахстана, — сказал на церемонии Нурлан Жакупов.
Техническое открытие завода в Шу прошло 2 сентября в ходе телемоста во время Казахстанско-Китайского делового совета с участием Главы государства. И уже сегодня это локальное предприятие, нацеленное на выпуск продукции высокого качества, получило свой первый крупный заказ.
Проект «Мирный» — ветропарк мощностью 1 ГВт возле поселка Мирный в Жамбылской области — реализуется группой Фонда («Самрук-Энерго», «КазМунайГаз») совместно с TotalEnergies.
— Мы уверены в своевременной и качественной реализации проекта «Мирный» в 2028 году, — подчеркнул Жакупов. — Этот проект станет крупнейшим в истории возобновляемой энергетики Казахстана и одним из самых масштабных во всём регионе. Его реализация внесет значимый вклад в достижение национальных целей по декарбонизации и построению «зеленой» экономики».