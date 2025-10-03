Ветрогенераторы для крупнейшего в Казахстане ВИЭ-проекта будет поставлять завод в Шу

Так, одним из поставщиков стал новый казахстанский завод в Шу, запущенный АО «Самрук-Қазына» совместно с SANY.

Фото: АО «Самрук-Қазына»

На полях Kazakhstan Energy Week — 2025 заключено соответствующее Letter of Award (письмо о присуждении контракта) между SANY RE Shu Industrial Park и TotalEnergies на поставку ветрогенераторов мощностью 200 МВт. Председатель правления «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов свидетельствовал на церемонии подписания документа.

— Сегодня достигнута важная веха в реализации проекта «Мирный» — заключается Letter of Award по поставке ветротурбин мощностью 200 МВт с нового казахстанского завода в Шу, открытого нами с SANY. Мощность завода — 2 ГВт в год. Это не просто производство, это — символ того, что Казахстан входит в число лидеров зеленой энергетики в Центральной Азии. Это также означает новые рабочие места, внедрение передовых технологий и укрепление индустриальной базы, которая будет служить на благо экономики Казахстана, — сказал на церемонии Нурлан Жакупов.

Техническое открытие завода в Шу прошло 2 сентября в ходе телемоста во время Казахстанско-Китайского делового совета с участием Главы государства. И уже сегодня это локальное предприятие, нацеленное на выпуск продукции высокого качества, получило свой первый крупный заказ.

Проект «Мирный» — ветропарк мощностью 1 ГВт возле поселка Мирный в Жамбылской области — реализуется группой Фонда («Самрук-Энерго», «КазМунайГаз») совместно с TotalEnergies.