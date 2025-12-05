Новые подробности озвучили в суде по делу о гибели Айзат Джумановой

По показаниям Татьяны Чеботыревой, доярки КХ «Атанур», принадлежащего отцу подсудимого Кайрату Тогызбаеву, в ночь трагедии она слышала крики и звуки, похожие на шлепки.

Однако выйти и вмешаться в бытовую ссору не осмелилась. По её словам, она живет в одном дворе, а конфликт между супругами за воротами дома продолжался более часа.

Чеботырева добавила, что перед смертью Айзат, плача, умоляла супруга и взывала: «Айбар, қойшы, мен сені сүйемін, Айбар».

Травматолог Мухтар Комеков, дежуривший в ту ночь, сообщил суду, что пострадавшая была доставлена в крайне тяжёлом, «агональном» состоянии.

Пульс не определялся, но сохранялось патологическое дыхание. При первичном осмотре врач отметил крепетацию костей челюсти, выраженный отёк, а также многочисленные царапины на руках и ногах. По словам врача, Айзат хрипела, а её волосы были мокрыми.

Санитарка Гульшат Кенчинбаева, принявшая пациентку в приёмном покое, подтвердила наличие тяжёлых травм. Она заявила, что одна сторона лица была сильно отёкшей с крупным фиолетовым кровоподтёком.

— Изо рта и ушей шла кровь, — отметила она.

На рукавах одежды Айзат, по словам санитарки, был заметен песок и сухая трава, частично травинки оставались и в волосах.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Кенчинбаева добавила, что Айбар Жанболат в этот момент вел себя эмоционально, торопил персонал и требовал немедленно оказать помощь пострадавшей.

Медсестра Арайлым Туменбаева сообщила, что на вопрос о том, что произошло, ей ответили, что женщина «упала со второго этажа».

По словам медсестры, о пациентке сразу же было сообщено в полицию.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Свидетельницей выступила и сестра подсудимого Акмарал Тогызбаева.

Она заявила суду, что ранее не замечала конфликтов между супругами. В день происшествия, по её словам, она находилась в Талдыкоргане.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Раушан Дауренбекова, тетя Айзат Джумановой рассказала, что при осмотре тела в морге заметила множественные синяки и ссадины. Она уточнила, что ранее распространившееся в сети выражение о том, что Айзат «привязали к лошади», было метафорой:

— Так в народе говорили о самых тяжких наказаниях. Это не факт, а образное сравнение.

Дочь Айзат Джумановой и Айбара Жанболата после случившегося находится у родителей погибшей. Раньше девочка просыпалась по ночам и плакала, звала свою маму.

— Мы обратились за помощью к психологу. И сейчас ее состояние стабильное, — рассказала в своих показаниях Раушан Дауренбекова.

Фото: Айгерим Коппаева / Kazinform

Сообщается, что следующее судебное заседание назначено на 12 декабря на 10:00 часов. В этот день планируется допрос ещё десяти свидетелей. Материалы уголовного дела насчитывают восемь томов.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 число в селе Баласаз Аксуского района. На фоне семейно-бытового конфликта от побоев мужа скончалась Айзат Джуманова.

