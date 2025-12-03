Токаев поручил пересмотреть тарифы в аэропортах: без резкого повышения цен

Президент поручил Правительству незамедлительно приступить к работе и в оперативном режиме решить конкретные вопросы.

— Отдельное внимание нужно уделить вопросу пересмотра текущей тарифной политики аэропортовых услуг. На протяжении последних 10 лет они были повышены лишь один раз, в этом году. Сдерживание тарифов, как показывает практика, приводит к высокому износу инфраструктуры. Пересмотр тарифов должен гарантировать улучшение сложившейся ситуации. Вместе с тем необходимо обеспечить сбалансированный подход без резкого повышения цен. Внедрение принципа «тариф в обмен на инвестиции» должно стать базовым условием развития отрасли на ближайшие годы. Создание благоприятного делового климата — стратегическая задача. Следует внимательно выслушать инвесторов. Вызывает вопросы чрезмерная зарегулированность неавиационных услуг в аэропортах. Сложные бюрократические процедуры отбора компаний путем проведения конкурсов, ограничение сроков действия договоров — все это надо прекращать, — потребовал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также поручил окончательно решить вопросы по авиатопливу.



По его словам, развитию отрасли мешают две основные проблемы — высокая цена и недостаточные объемы внутреннего производства.

— Для начала, в ближайшие три года, требуется нарастить объемы производства внутри страны, обеспечить диверсификацию импортных поставок. Разумная конкуренция должна сохраняться. Все изменения в регулировании должны осуществляться поэтапно и адресно, не нарушая устойчивости поставок топлива. Следующим шагом должно стать создание научно-исследовательского института авиации и лабораторий сертификации топлива на базе действующих организаций. Правительству совместно с Антимонопольным органом следует безотлагательно принять комплекс мер по решению этих вопросов, — сказал Президент.

Ранее Президент отметил, что развитие авиахабов в стране является одним из приоритетных направлений совершенствования транспортно-транзитной сферы.