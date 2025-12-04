РУ
    15:28, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение в Китае ощутили в Кыргызстане

    В Кыргызстане в 13:44 по местному времени зарегистрировано землетрясение с силой в эпицентре около 6,5 баллов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Фото: Институт сейсмологии НАН КР

    По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, его очаг располагался на территории Китая, в 40 км к юго-востоку от села Бедель, в 85 км к юго-востоку от рудника Кумтор, в 145 км к югу от Каракола.

    Интенсивность подземных толчков в селе Бедель составила 4,5 балла, на руднике Кумтор — 4 балла, в Караколе — 3 балла, Бишкеке — 2,5 балла.

    Ранее сообщалось о том, что землетрясение произошло на северо-западе Китая. 

    Мы писали, что землетрясение почувствовали жители Алматы.

    Также сообщалось, что сейсмологи готовят прогноз возможных повторных толчков в Алматы.

    Гульмира Абдрахманова
