Землетрясение в Китае ощутили в Кыргызстане

По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, его очаг располагался на территории Китая, в 40 км к юго-востоку от села Бедель, в 85 км к юго-востоку от рудника Кумтор, в 145 км к югу от Каракола.

Интенсивность подземных толчков в селе Бедель составила 4,5 балла, на руднике Кумтор — 4 балла, в Караколе — 3 балла, Бишкеке — 2,5 балла.

Ранее сообщалось о том, что землетрясение произошло на северо-западе Китая.

Мы писали, что землетрясение почувствовали жители Алматы.

Также сообщалось, что сейсмологи готовят прогноз возможных повторных толчков в Алматы.