15:28, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Землетрясение в Китае ощутили в Кыргызстане
В Кыргызстане в 13:44 по местному времени зарегистрировано землетрясение с силой в эпицентре около 6,5 баллов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По предварительным данным Института сейсмологии НАН КР, его очаг располагался на территории Китая, в 40 км к юго-востоку от села Бедель, в 85 км к юго-востоку от рудника Кумтор, в 145 км к югу от Каракола.
Интенсивность подземных толчков в селе Бедель составила 4,5 балла, на руднике Кумтор — 4 балла, в Караколе — 3 балла, Бишкеке — 2,5 балла.
Ранее сообщалось о том, что землетрясение произошло на северо-западе Китая.
