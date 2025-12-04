Землетрясение произошло на северо-западе Китая

Китайский центр сейсмологических сетей сообщает, что подземный толчок был зафиксирован в уезде Акчи Кызылсу-Кыргызского автономного округа.

По данным ведомства, эпицентр находился в точке с координатами 41,13 градуса северной широты и 78,40 градуса восточной долготы. Глубина очага составила 10 километров.

Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее мы писали, что землетрясение почувствовали жители Алматы.

Также сообщалось, что сейсмологи готовят прогноз возможных повторных толчков в Алматы.