    14:50, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Землетрясение произошло на северо-западе Китая

    Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.  

    Фото: Синьхуа

    Китайский центр сейсмологических сетей сообщает, что подземный толчок был зафиксирован в уезде Акчи Кызылсу-Кыргызского автономного округа.

    По данным ведомства, эпицентр находился в точке с координатами 41,13 градуса северной широты и 78,40 градуса восточной долготы. Глубина очага составила 10 километров.

    Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. 

    Ранее мы писали, что землетрясение почувствовали жители Алматы.

    Также сообщалось, что сейсмологи готовят прогноз возможных повторных толчков в Алматы. 

    Берик Табынбаев
    Автор
