14:50, 04 Декабрь 2025 | GMT +5
Землетрясение произошло на северо-западе Китая
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в четверг в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Китайский центр сейсмологических сетей сообщает, что подземный толчок был зафиксирован в уезде Акчи Кызылсу-Кыргызского автономного округа.
По данным ведомства, эпицентр находился в точке с координатами 41,13 градуса северной широты и 78,40 градуса восточной долготы. Глубина очага составила 10 километров.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
