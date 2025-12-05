Как Президент страны я с искренним уважением отношусь к предпринимательскому классу — Токаев

— Мы все являемся свидетелями процессов, происходящих на международной арене. В условиях геоэкономической нестабильности и непредсказуемости особенно ярко проявляются такие качества представителей бизнеса, как созидательность и патриотизм. В такое время усердный труд наших предпринимателей и их огромная вера в будущее страны, безусловно, имеют огромное значение, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, в конечном счете, производство качественной продукции, предоставление качественных услуг служат показателем конкурентоспособности и, самое главное, вносят реальный вклад в процветание Казахстана.

— Как Президент страны я с искренним уважением отношусь к предпринимательскому классу, нашей национальной буржуазии, в том числе, если не сказать, в первую очередь, к сидящим в этом зале представителям бизнес-сообщества.

Верю в ваши способности, деловые и моральные качества. Вы — настоящие патриоты Казахстана, поскольку неустанно трудитесь во благо нашего государства, его экономического потенциала.

Вы — люди, заряженные на достижение положительных результатов и успехов, следовательно, сами являетесь примером позитивного настроя. Уверен, удача будет на вашей стороне.

Еще с древних времен известно, что успехи обходят стороной бездеятельных, безынициативных, завистливых, злорадных людей, источающих пессимизм по каждому поводу. Это должны знать и помнить особенно молодые люди, которые часами зависают в Сети.

Как гласит восточная мудрость, «даже в самой неблагоприятной ситуации кроются большие возможности». Нельзя падать духом, впадать в депрессию, а надо искать новые возможности, чтобы добиваться новых успехов», — поддержал бизнес Токаев.