Развитие машиностроения до 2028 года в РК: цифровизация, роботы и меры поддержки

В работе заседания приняли участие председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин, председатель совета директоров АО «Группа компаний «Аллюр» Андрей Лаврентьев, руководители государственных органов, национальных компаний и ведущих отечественных предприятий.

Фото: primeminister.kz

В ходе заседания рассмотрены системные вопросы развития машиностроительной отрасли, ход реализации Комплексного плана по развитию машиностроения до 2028 года, а также итоги проделанной работы Союза за текущий год.

Мауленом Ашимбаевым было отмечено, что в регионах сформирован надежный каркас для развития отечественного машиностроения, а эффективное взаимодействие бизнеса, Парламента и Правительства обеспечивает дальнейшее динамичное развитие отрасли.

Фото: primeminister.kz

С докладом выступил председатель правления Союза машиностроителей Мейрам Пшембаев. Он доложил об исполнении поручений Главы государства, озвученных в посланиях народу Казахстана в 2023–2024 годах, а также отметил, что совместно с Правительством и Парламентом за последний год приняты ключевые законодательные изменения для развития обрабатывающей промышленности, включая утверждение программ развития внутристрановой ценности и заключения офтейк-контрактов, нормы по отсрочке уплаты НДС до одного года на импортируемое оборудование и материалы.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам ускоренного внедрения промышленных роботов и цифровизации производства.

Фото: primeminister.kz

Также были затронуты вопросы обеспечения предприятий отечественным сырьем, закрепления обязательств по утверждению программ внутристрановой ценности и введения Реестра казахстанских товаропроизводителей.

Роман Скляр подчеркнул важность скоординированной работы государства и бизнеса для устойчивого роста отрасли и реализации поставленных задач.

По итогам заседания все предложения членов совета будут представлены Правительству и профильным ведомствам для дальнейшего рассмотрения и принятия решений.

Обзор корреспондента агентства Kazinform о рынке авто в Казахстане можете прочитать, пройдя по ссылке.