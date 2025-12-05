Изнасилование девочки в ЗКО: педофил получил пожизненное заключение

По информации, поступившей из данного суда, ему предъявили соответствующие обвинения по п. 2-1 ч. 3 ст. 125 УК РК (Похищение человека, если оно заведомо совершено в отношении несовершеннолетнего), ч. 4 ст. 121 УК РК (Совершение насилия сексуального характера с применением силы и с использованием беспомощного состояния потерпевшего), а также ч. 4 ст. 120 УК РК (Изнасилование).

Как установлено в судебном разбирательстве, вечером 22 августа текущего года в селе Таскала Таскалинского района подсудимый, достоверно зная, что потерпевшая является малолетним ребенком, купив сладости, обманным путем повел ее в безлюдное место, тем самым похитив потерпевшую, где стал незаконно удерживать ее и совершил с ней преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Прокурор полностью поддержал обвинение и попросил приговорить подсудимого к пожизненному заключению.

— Ранее мужчина уже был судим за тяжкое преступление, а его судимость на момент преступления не была погашена. По этой причине суд усмотрел в его действиях опасный рецидив. Таким образом, подсудимый приговорен к отбыванию наказания в виде пожизненного лишения свободы в учреждении чрезвычайной уголовно-исполнительной системы безопасности. Приговор суда в законную силу не вступил, — сообщили в ведомстве.

