    08:34, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Изнасилование 10-летней девочки в Уральске: В отношении акимата села возбудили уголовное дело

    В Уральске ведется расследование уголовного дела по факту изнасилования 10-летней девочки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Изнасилование сестер-близняшек в Алматинской области: в МВД сообщили подробности
    Фото: Виктор Федюнин / агентство Kazinform.

    Инцидент произошел 29 сентября в районе средней школы № 20 поселка Зачаган. Изначально Департамент полиции ЗКО сообщил о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

    По словам прокурора города Уральск Мейирхана Изимова, до преступления родители неоднократно жаловались на необходимость вырубки деревьев и установки освещения на пути к школе. Однако администрация села Зачаган отнеслась к этому халатно. Только после происшествия деревья вдоль дороги были срублены.

    По словам прокурора, за халатное отношение к своей деятельности в отношении должностных лиц акимата поселка Зачаган возбуждено уголовное дело. В ходе которого установят все обстоятельства и примут процессуальное решение.

    В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что в следственном управлении зарегистрировано уголовное дело в отношении местного исполнительного органа в соответствии со статьей 371 УК РК (Халатность).

    — Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, — сообщили в ведомстве.

    По данным департамента, расследование по факту изнасилования 10-летней девочки продолжается.

    Ранее сообщалось, что подростка задержали по подозрению в изнасиловании в Алматинской области. 

