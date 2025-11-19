Изнасилование 10-летней девочки в Уральске: В отношении акимата села возбудили уголовное дело

Инцидент произошел 29 сентября в районе средней школы № 20 поселка Зачаган. Изначально Департамент полиции ЗКО сообщил о возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней.

По словам прокурора города Уральск Мейирхана Изимова, до преступления родители неоднократно жаловались на необходимость вырубки деревьев и установки освещения на пути к школе. Однако администрация села Зачаган отнеслась к этому халатно. Только после происшествия деревья вдоль дороги были срублены.

По словам прокурора, за халатное отношение к своей деятельности в отношении должностных лиц акимата поселка Зачаган возбуждено уголовное дело. В ходе которого установят все обстоятельства и примут процессуальное решение.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что в следственном управлении зарегистрировано уголовное дело в отношении местного исполнительного органа в соответствии со статьей 371 УК РК (Халатность).

— Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, — сообщили в ведомстве.

По данным департамента, расследование по факту изнасилования 10-летней девочки продолжается.

Ранее сообщалось, что подростка задержали по подозрению в изнасиловании в Алматинской области.