РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Подростка задержали по подозрению в изнасиловании в Алматинской области

    В социальных сетях появилась информация об изнасиловании 12-летней девочки в селе Ынтымак Алматинской области, передает агентство Kazinform.

    полиция, СИЗО, тюрьма
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как сообщили в департаменте полиции региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.

    — Подозреваемый — несовершеннолетний задержан и водворен в ИВС. С санкции суда в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

    Кроме того, законные представители подозреваемого привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

    В полиции подчеркнули, что ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента.

    Отметим, что недавно в Алматинской области в селе Каргалы группа подростков совершила насильственные действия в отношении школьницы-сироты, сняла происходящее на видео и распространила запись в интернете. 

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124, часть 1 УК РК — «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

    Сообщалось, что в ходе следствия установлены семь несовершеннолетних участников происшествия. 

    Теги:
    Закон и порядок Насилие Несовершеннолетние Алматинская область Изнасилование
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают