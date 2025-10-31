Подростка задержали по подозрению в изнасиловании в Алматинской области

Как сообщили в департаменте полиции региона, по данному факту возбуждено уголовное дело.

— Подозреваемый — несовершеннолетний задержан и водворен в ИВС. С санкции суда в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Кроме того, законные представители подозреваемого привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В полиции подчеркнули, что ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента.

Отметим, что недавно в Алматинской области в селе Каргалы группа подростков совершила насильственные действия в отношении школьницы-сироты, сняла происходящее на видео и распространила запись в интернете.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 124, часть 1 УК РК — «Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

Сообщалось, что в ходе следствия установлены семь несовершеннолетних участников происшествия.