В Алматинской области расследуют «насилие» над семиклассницей

В социальных сетях появилось видео, на котором женщина заявляет, что группа подростков — предположительно учащиеся 7–8 классов — совершила противоправные действия в отношении сироты-школьницы, засняла произошедшее на видео и разместила запись в интернете. В обращении автор призывает компетентные органы принять меры и всесторонне разобраться в ситуации.

В отделе образования Жамбылского района сообщили, что инцидент произошел 21 сентября в неурочное время, в частном доме, вне территории школы. О случившемся директору стало известно лишь 13 октября. Получив информацию, она незамедлительно уведомила правоохранительные органы.

— По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 124, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста). В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, — уточнили в пресс-службе акимата региона.

С учащимися проводится индивидуальная профилактическая и разъяснительная работа. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают помощь пострадавшему подростку

— Директор школы поступила правильно, она была обязана незамедлительно сообщить в полицию. Сейчас следственными органами возбуждено уголовное дело, все детали будут выясняться. Однако мы просим общественность не распространять ложные сведения и не создавать хайп вокруг тем, которые касаются детей. Все-таки судьба и состояние ребенка должны быть во главе угла, — отметила руководитель отдела образования по Жамбылскому району Светлана Алтынбекова.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области возбудили уголовное дело после родов школьницы.