В Актюбинской области возбуждено уголовное дело после родов школьницы

Инцидент произошёл в Уилском районе Актюбинской области. После того, как школьница родила ребёнка, полицейские начали досудебное расследование.

— По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и заключено под стражу. В настоящее время ведётся досудебное следствие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Проводятся комплексные следственные и процессуальные мероприятия. Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции, — сообщил заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области Болат Кушкалиев.

Согласно имеющейся информации, школьница проходила медицинские обследования в марте, мае и сентябре текущего года. Однако тогда ни её мать, ни медицинские работники не знали о беременности.

— Ученица 9 класса средней школы Уилского района в настоящее время находится в медицинском учреждении. Иная информация о несовершеннолетней относится к компетенции уполномоченных органов и в соответствии с законодательными нормами, направленными на защиту прав и законных интересов ребёнка, не подлежит разглашению, — проинформировала пресс-служба управления образования Актюбинской области.

Позже в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали:

— На данный момент состояние здоровья школьницы и ребёнка стабильное. Девочке оказана необходимая психологическая помощь. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребёнка с целью обеспечения защиты интересов несовершеннолетней, — говорится в сообщении ведомства.

Как мы сообщали ранее, в Казахстане установлено, что подростки в среднем начинают половую жизнь в возрасте от 15 до 19 лет. Среди тех, кто вступал в половые отношения, 16,7% хотя бы один раз оказывались беременными. Из них 62% родили ребёнка, 22% сделали искусственный аборт. В 16% случаев беременность подростков закончилась самопроизвольным выкидышем.