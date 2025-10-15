РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:23, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    В Актюбинской области возбуждено уголовное дело после родов школьницы

    Несмотря на то, что учащаяся трижды проходила медицинское обследование, ни одно из них не выявило беременность. В настоящее время полиция проводит расследование, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Актобе возбуждено уголовное дело после родов школьницы
    Фото: pixabay.com

    Инцидент произошёл в Уилском районе Актюбинской области. После того, как школьница родила ребёнка, полицейские начали досудебное расследование.

    — По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемое лицо установлено и заключено под стражу. В настоящее время ведётся досудебное следствие, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения. Проводятся комплексные следственные и процессуальные мероприятия. Ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции, — сообщил заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области Болат Кушкалиев.

    Согласно имеющейся информации, школьница проходила медицинские обследования в марте, мае и сентябре текущего года. Однако тогда ни её мать, ни медицинские работники не знали о беременности.

    — Ученица 9 класса средней школы Уилского района в настоящее время находится в медицинском учреждении. Иная информация о несовершеннолетней относится к компетенции уполномоченных органов и в соответствии с законодательными нормами, направленными на защиту прав и законных интересов ребёнка, не подлежит разглашению, — проинформировала пресс-служба управления образования Актюбинской области.

    Позже в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК прокомментировали:

    — На данный момент состояние здоровья школьницы и ребёнка стабильное. Девочке оказана необходимая психологическая помощь. По факту происшествия проводятся следственные мероприятия. Ситуация находится на контроле регионального уполномоченного по правам ребёнка с целью обеспечения защиты интересов несовершеннолетней, — говорится в сообщении ведомства. 

    Как мы сообщали ранее, в Казахстане установлено, что подростки в среднем начинают половую жизнь в возрасте от 15 до 19 лет. Среди тех, кто вступал в половые отношения, 16,7% хотя бы один раз оказывались беременными. Из них 62% родили ребёнка, 22% сделали искусственный аборт. В 16% случаев беременность подростков закончилась самопроизвольным выкидышем.

    Теги:
    Роды Беременность Регионы Казахстана Несовершеннолетние Рождение детей Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают