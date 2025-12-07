Таеквондист Батырхан Толеугали завоевал «золото» чемпионата мира в Найроби

Как сообщает пресс-служба Казахстанской Федерации таеквондо (WT), таеквондист Батырхан Толеугали одержал блестящую победу на проходящем в Найроби (Кения) Чемпионате мира среди спортсменов до 21 года, завоевав золотую медаль в категории до 87 кг. В финале спортсмен уверенно победил представителя Ирана Мохаммада Ализаде.

Фото: пресс-служба Казахстанской Федерации таеквондо

На пути к титулу Батырхан провел четыре поединка. В квалификации он обыграл соперника из Греции, в четвертьфинале Стюарта Джоба из Австралии, а в полуфинале — Владислава Будина (AIN), демонстрируя убедительное превосходство на каждом этапе.

Благодаря этой победе сборная Казахстана завершила мировое первенство с двумя золотыми и одной бронзовой медалью. Ранее чемпионом стал Бейбарыс Каблан (+87 кг), а Тамерлан Тилеулес (-63 кг) завоевал бронзу. Такой результат стал беспрецедентным для отечественного таеквондо (WT).

В турнире, проходившем в Кении, приняли участие около 500 мастеров даянга из 75 стран мира.