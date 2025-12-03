РУ
    Необходимо разработать пакет мер по поддержке отечественных грузовых компаний — Глава государства

    Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию региональных грузовых авиахабов заявил о необходимости поддержать деятельность первой Национальной грузовой авиакомпании, которая будет в скором времени создана в стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — Необходимо разработать конкретный пакет мер на предстоящие 3-5 лет по поддержке отечественных грузовых компаний. Основная цель — развитие мультимодальной логистики через стимулирование компаний к созданию добавленной стоимости. Важным элементом формирования транзитных авиапотоков является развитие флота воздушных судов, — подчеркнул Глава государства.

    Президент остановился на проблеме дефицита в Казахстане грузового авиатранспорта.

    — Правительство должно внимательно рассмотреть вопрос о снятии ограничения на эксплуатацию грузового авиатранспорта старше 25 лет. В США средний возраст самолетов авиакомпании FedEx составляет 28 лет, компании UPS — 30 лет, а британской авиакомпании One Air — 33 года. Таких примеров немало, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства провел совещание по развитию региональных грузовых авиахабов, где поручил пересмотреть тарифы в аэропортах и разработать пакет мер по поддержке отечественных грузовых компаний.

