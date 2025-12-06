РУ
    Волонтерство в Казахстане стало неотъемлемой частью общественной жизни — Президент

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной открытию Международного года добровольцев в целях устойчивого развития, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев
    Фото: Акорда

    «Ваши Превосходительства!

    Уважаемые делегаты!

    Для меня большая честь обратиться к этому уважаемому собранию по случаю открытия Международного года добровольцев в целях устойчивого развития.

    Это знаменательное событие отражает наше общее стремление укреплять роль добровольцев и усиливать их вклад в национальный и глобальный прогресс.

    Казахстан выдвинул данную инициативу в тесном сотрудничестве с международными партнерами.

    Мы твердо убеждены, что волонтерство стало созидательной силой добра, способствующей гражданской активности и прогрессу на пути к достижению Целей устойчивого развития.

    В современном непростом мире добровольцы выполняют важную миссию, защищая жизни, оказывая помощь наиболее уязвимым, укрепляя доверие и солидарность в обществе.

    Программа добровольцев ООН продолжает расширять свою глобальную деятельность, объединяя людей со всего мира.

    За пределами структуры Организации волонтерская активность охватывает сотни миллионов людей по всей планете.

    В Казахстане волонтерство стало неотъемлемой частью общественной жизни.

    Общенациональная акция «Таза Қазақстан» объединила тысячи граждан в целях восстановления природной среды и продвижения культуры экологической ответственности, что созвучно глобальным усилиям ООН в области устойчивого развития.

    В этом же духе мы приветствуем превращение города Алматы в международный хаб сотрудничества при поддержке Организации Объединенных Наций. Это стало возможным благодаря учреждению Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

    В данном контексте открытие Субрегионального офиса Программы добровольцев ООН в Алматы отражает твердую приверженность Казахстана развитию гражданской активности и международного партнерства.

    Эти инициативы вновь подтверждают, что глобальные вызовы можно преодолеть только через коллективные действия и взаимное доверие.

    Мы приглашаем добровольцев всех стран присоединиться к инициативам Организации в сферах охраны окружающей среды, социальной интеграции и поддержки молодежи для обмена опытом и реализации совместных проектов.

    Казахстан выражает признательность Программе добровольцев ООН и призывает к укреплению партнерства в целях расширения возможностей, особенно для молодежи, женщин и жителей отдаленных регионов.

    В год 80-летия Организации Объединенных Наций призываю подтвердить всеобщую приверженность ценностям солидарности, сотрудничества и инвестициям в человеческий капитал во имя построения более справедливого, зеленого мира.

    Казахстан продолжит сотрудничать со всеми государствами — членами ООН и гражданским обществом в целях поддержки социально значимой волонтерской деятельности на протяжении всего этого знаменательного года и в последующий период», — говорится в обращении. 

    Наталья Мосунова
