Цифровой кодекс, профилактика правонарушений: что обсудят сегодня в Мажилисе
3 декабря в 10:00 часов состоится очередное пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
Депутаты заслушают информацию Правительства о результатах рассмотрения госорганами обращений граждан, поступивших в ходе выезда мажилисменов в регионы.
Во втором чтении будет рассмотрен проект Цифрового кодекса. Он разработан депутатами в целях создания правовой основы для функционирования Казахстана как цифрового государства в соответствии с поручением Президента в Послании 2025 года.
Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, кодекс закрепляет правовую объектность и субъектность цифровой среды. К объектам отнесены цифровые данные, платформы, ресурсы, системы и инфраструктура, включая центры обработки данных.
Вводится новая категория — распределенный цифровой объект. Для таких систем предусматривается особый режим цифрового кондоминиума — совместного владения и управления распределенным цифровым имуществом на основе консенсуса или смарт-контракта.
Также формируется реестр цифровых объектов, который станет многоуровневым национальным регистром доверенных цифровых объектов — с приоритетом отечественных решений и требованиями локализации для иностранных систем.
Ключевой раздел Кодекса вводит в оборот понятие цифровых прав, как вида нематериальных объектов, существующих в цифровой среде. Выделяются два их вида:
- оборотные цифровые права — цифровые финансовые активы и товарные цифровые активы.
- утилитарные цифровые права, предоставляющие доступ, использование и иные нематериальные возможности.
Также во втором чтении депутаты обсудят законопроект «О профилактике правонарушений» с сопутствующими им поправками.
Документ объединяет пять действующих законов:
- «О профилактике правонарушений»,
- «О профилактике бытового насилия»,
- «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждении детской безнадзорности и беспризорности»,
- «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»,
- «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка».
В качестве сопутствующих к основному закону одобрены два законопроекта -
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам профилактики правонарушений».
Кроме того, на рассмотрение выносится проект ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС.
Также профильные комитеты ожидают принятия в работу поправок в Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, а также проекта ратификации Договора о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном.