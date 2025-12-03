Цифровой кодекс, профилактика правонарушений: что обсудят сегодня в Мажилисе

Депутаты заслушают информацию Правительства о результатах рассмотрения госорганами обращений граждан, поступивших в ходе выезда мажилисменов в регионы.

Во втором чтении будет рассмотрен проект Цифрового кодекса. Он разработан депутатами в целях создания правовой основы для функционирования Казахстана как цифрового государства в соответствии с поручением Президента в Послании 2025 года.

Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, кодекс закрепляет правовую объектность и субъектность цифровой среды. К объектам отнесены цифровые данные, платформы, ресурсы, системы и инфраструктура, включая центры обработки данных.

Вводится новая категория — распределенный цифровой объект. Для таких систем предусматривается особый режим цифрового кондоминиума — совместного владения и управления распределенным цифровым имуществом на основе консенсуса или смарт-контракта.

Также формируется реестр цифровых объектов, который станет многоуровневым национальным регистром доверенных цифровых объектов — с приоритетом отечественных решений и требованиями локализации для иностранных систем.

Ключевой раздел Кодекса вводит в оборот понятие цифровых прав, как вида нематериальных объектов, существующих в цифровой среде. Выделяются два их вида:

оборотные цифровые права — цифровые финансовые активы и товарные цифровые активы.

утилитарные цифровые права, предоставляющие доступ, использование и иные нематериальные возможности.

Также во втором чтении депутаты обсудят законопроект «О профилактике правонарушений» с сопутствующими им поправками.

Документ объединяет пять действующих законов:

«О профилактике правонарушений», «О профилактике бытового насилия», «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждении детской безнадзорности и беспризорности», «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», «Об участии граждан в обеспечении общественного порядка».

В качестве сопутствующих к основному закону одобрены два законопроекта -

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам профилактики правонарушений».



Кроме того, на рассмотрение выносится проект ратификации Рамочного соглашения об организации операций в частном секторе между Правительством Казахстана и Фондом международного развития ОРЕС.

Также профильные комитеты ожидают принятия в работу поправок в Налоговый кодекс по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности, а также проекта ратификации Договора о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном.