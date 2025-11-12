Использование цифровых доказательств в судах узаконят в Казахстане

Новый кодекс разработан депутатами в целях создания правовой основы для функционирования Казахстана как цифрового государства в соответствии с поручением Президента в Послании 2025 года.

Как сообщила депутат Екатерина Смышляева, кодекс закрепляет правовую объектность и субъектность цифровой среды. К объектам отнесены цифровые данные, платформы, ресурсы, системы и инфраструктура, включая центры обработки данных.

Вводится новая категория — распределенный цифровой объект. Для таких систем предусматривается особый режим цифрового кондоминиума — совместного владения и управления распределенным цифровым имуществом на основе консенсуса или смарт-контракта.

Также формируется реестр цифровых объектов, который станет многоуровневым национальным регистром доверенных цифровых объектов — с приоритетом отечественных решений и требованиями локализации для иностранных систем.

Ключевой раздел Кодекса вводит в оборот понятие цифровых прав, как вида нематериальных объектов, существующих в цифровой среде. Выделяются два их вида:

— оборотные цифровые права — цифровые финансовые активы и товарные цифровые активы.

— утилитарные цифровые права, предоставляющие доступ, использование и иные нематериальные возможности.



Вводится правовой режим оборота цифровых данных. Цифровые данные, в форме записей, впервые признаются объектом права. Это значит, что данные приобретают экономическую ценность и могут участвовать в гражданском обороте.

Кодекс охватывает базовые права человека в цифровой среде — право на забвение, на доступ к информации, на защиту цифровой идентичности и конфиденциальность.

Усиливается правовой режим аутентификации и идентификации, включая многофакторную и биометрическую.

Сохраняется электронная цифровая подпись как единственная квалифицированная форма подписи.

Вводится категория цифрового подтверждения — облегченной формы выражения воли, применимой для действий, не имеющих высокой юридической значимости.

Раздел о безопасности вводит единую терминологию и подходы в сфере кибербезопасности. Закон «Об информатизации» трансформируется в закон «О кибербезопасности».

Впервые закрепляется понятие национальных цифровых объектов, которые не подлежат отчуждению и составляют основу цифрового суверенитета страны.

Также Кодексом обозначаются базовые подходы по регулированию цифровых посредников — к ним относятся платформы труда, маркетплейсы, агрегаторы услуг и административные цифровые сервисы.

Впервые вводится понятие цифровых доказательств, что открывает возможность их использования в гражданских правоотношениях и судебных процессах.

Отдельные нормы посвящены интернету вещей, цифровым двойникам и платформам по обмену данными — направлениям, которые формируют основу будущей экономики данных.

