Казахстанцы смогут требовать удаления своих данных из государственных баз

По ее словам, право на забвение — не новое, но в условиях цифровой эпохи оно приобретает особое значение.

— Если ранее право на забвение в обычном мире, аналоговом, не представляло такую ценность, то сегодня это очень важно, потому что мы действительно полностью открыты цифровому миру сегодня. Право на забвение, безусловно, мы не испытываем иллюзии, что оно выполнимо полностью. Это невозможно в цифровой среде. Цифровой след удалить полностью — это иллюзия. Поэтому вот этот принцип соразмерности и технологических возможностей мы, безусловно, учитываем, — сказала Екатерина Смышляева.

Депутат отметила, что цифровое забвение уже частично реализовано в рамках закона о персональных данных.

Она также пояснила, что механизм забвения может предусматривать разные формы: полное удаление данных, их анонимизацию (удаление идентифицирующих признаков) или прекращение оборота и доступа к информации. Последний вариант, по словам депутата, является самым реалистичным на практике.

Вместе с тем, предусмотрены некоторые исключения: если данные хранятся в государственных базах и подлежат хранению по закону — например, 5–10 лет — они не могут быть удалены. То же касается сведений, представляющих публичный интерес или связанных с расследованиями.

Напомним, сегодня в Мажилисе рассматривают в первом чтении проект Цифрового кодекса.










