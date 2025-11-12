Возрастные ограничения для регистрации в соцсетях предложили ввести в Казахстане

По его словам, сегодня в TikTok и Instagram дети регистрируются с 5-6 лет без согласия родителей, верификации и прочих ограничений.

— В других странах такие ограничения принимаются. Например, в Дании и Австралии регистрация разрешается с 15-16 лет, в США, Англии и Ирландии требуется специальное разрешение родителей и верификация. Какова позиция Министерства искусственного интеллекта и Министерства просвещения? Мы можем в рамках этого закона ввести такую норму, — сказал Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, депутат затронул вопрос использования смартфонов в школах.

— В Англии, Нидерландах есть четкая позиция. В Казахстане НИШ, БИЛ и другие передовые школы также уже обозначили свою позицию — в школах запрещены смартфоны. Результаты позитивные — дети начали общаться друг с другом, и успеваемость улучшилась, — отметил мажилисмен.

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун прокомментировал инициативы депутата.

— Касательно регистрации в соцсетях без вмешательства, на сегодня наоборот идет в ту сторону, когда предоставляются различные доступы, но они предоставляются в ограниченном доступе, для того, чтобы ограничивать какой-то контент, но при этом не останавливать развитие, которое будет соответствовать актуальности в мире. Поэтому в данном направлении у нас будет работа вестись в таком формате, — сказал вице-министр.

По поводу возможного запрета телефонов в школах он отметил, что в проекте Цифрового кодекса такая мера не рассматривается.

— Но в целом позиция Министерства в том, что мы должны наоборот правильно учить новое поколение, и чтобы ни в коем случае не было рисков отставания, в том числе в применении техники, искусственного интеллекта, интернета при работе, — добавил Дмитрий Мун.

Ранее в Минпросвещении рассказали о штрафах за использование детьми телефонов на уроках.