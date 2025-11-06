12:26, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
В Минпросвещения рассказали о штрафах за использование детьми телефонов на уроках
Первый вице-министр просвещения РК Майра Мелдебекова рассказала об ответственности родителей за использование учащимися мобильных телефонов на уроках, передает корреспондент агентства Kazinform.
Соответствующая норма прописана в законе об образовании.
— В рамках данной нормы предусмотрена ответственность родителей. Если учащийся будет использовать телефон в учебном процессе, в рамках статьи 409 Административного кодекса предусматриваются меры. Это общая статья по ответственности родителей. В первый раз обязательно идет предупреждение, а далее уже штраф в 5 МРП, — рассказала Майра Мелдебекова в кулуарах Сената.
Ранее в Министерстве здравоохранения разъяснили суть предложения ввести консультации школьниц старших классов у акушеров-гинекологов.