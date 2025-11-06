В Минпросвещения рассказали о штрафах за использование детьми телефонов на уроках

Соответствующая норма прописана в законе об образовании.

— В рамках данной нормы предусмотрена ответственность родителей. Если учащийся будет использовать телефон в учебном процессе, в рамках статьи 409 Административного кодекса предусматриваются меры. Это общая статья по ответственности родителей. В первый раз обязательно идет предупреждение, а далее уже штраф в 5 МРП, — рассказала Майра Мелдебекова в кулуарах Сената.