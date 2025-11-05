РУ
телерадиокомплекс президента РК
    16:15, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Минздрав Казахстана назвал показания, при которых школьниц будут осматривать акушеры-гинекологи

    В Министерстве здравоохранения разъяснили суть предложения ввести консультации школьниц старших классов у акушеров-гинекологов в ответе на запрос корреспондента Kazinform.

    Минздрав Казахстана назвал показания, при которых школьниц будут осматривать акушеры-гинекологи
    Фото: Pexels

    В Департаменте охраны здоровья матери и ребенка пояснили, что консультации у акушер-гинекологов пропишут в поправках к приказу Министра здравоохранения № ҚР ДСМ-264/2020 от 15 декабря 2020 года.

    Основная задача — выявить у девочек ранние признаки заболеваний половой и репродуктивной системы. Это будут выявлять врачи общей практики или педиатры, после чего они смогут направить школьниц к гинекологу. Для этого будет ряд показаний.

    — Консультации девочек гинекологом проводится при наличии жалоб, связанных с половым развитием или состоянием репродуктивной системы, а также с профилактической целью для раннего выявления отклонений, предупреждение заболеваний, профилактики осложнений в будущем и формированием правильных гигиенических привычек, — объяснила директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Магрипа Ембергенова.

    Осмотры гинекологов будут проводить в медорганизациях первичной помощи и в молодежных центрах здоровья.

    Но на проведение таких осмотров нужно согласие родителей или законных представителей.

    При этом, как отмечают в ведомстве, девочки старше 16 лет имеют право самостоятельно дать информированное согласие или отказ на профилактическую помощь, согласно пункту 2 статьи 78 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

    Ранее эту инициативу озвучил Первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса. Акушера-гинеколога в старших классах возможно будем вводить. 

    14 октября стало известно о случае беременности школьницы в Актюбинской области, которую не выявили во время трех предыдущих медосмотров. По этому факту в полиции возбудили уголовное дело после родов школьницы.

    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
