Президент Казахстана выразил благодарность ЕС за поддержку образования, науки и академической мобильности

– Обмениваясь опытом и инвестируя в технологии, Казахстан и ЕС создают более инклюзивную и современную цифровую экономику. В рамках Team Europe Initiative on Digital Connectivity (Инициатива «Команда Европы» по цифровой взаимосвязанности) наши страны наладили партнерство по расширению безопасного доступа к интернету через спутниковую связь, особенно в сельских и отдаленных регионах. Мы также договорились рассмотреть возможность размещения в Astana Hub первого инновационного кампуса Центральной Азии и ЕС, призванного объединить стартапы, исследователей в области технологий и цифровых предпринимателей. Казахстан высоко ценит программу Европейского Союза Horizon Europe и концепцию Global Gateway, направленные на обеспечение безопасных и надежных цифровых связей по всему миру. Мы по праву гордимся тем, что участвуем в этом процессе, – сказал Глава нашего государства.



В выступлении было отмечено, что большое значение для долгосрочного успешного партнерства имеют межличностные контакты.





– Выражаю благодарность Европейскому Союзу за постоянную поддержку в сферах образования, науки и академической мобильности. Тысячи молодых казахстанцев получили возможность участвовать в таких программах ЕС, как Erasmus+. Мы высоко ценим готовность Евросоюза к дальнейшему расширению подобных обменов. Казахстан намерен укреплять сотрудничество в сфере высшего образования, в том числе путем углубленного партнерства между университетами, реализации совместных программ и взаимного признания квалификаций. Мы рассчитываем на продолжение взаимодействия с партнерами из ЕС по упрощению визовых процедур для наших граждан. Уверен, что повышение мобильности будет благоприятствовать развитию сотрудничества в сферах образования, научной деятельности, культурных обменов и B-to-B-активности, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев встретил Антониу Кошту в Акорде, где состоялись переговоры.

Глава государства высоко оценил результаты заседания Совета сотрудничества «ЕС — Казахстан».

В свою очередь Антониу Кошта поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.