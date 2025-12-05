Объем поддержки МСБ через «Байтерек» приблизился к двум триллионам тенге
По словам Президента Токаева, в текущем году объем поддержки МСБ по линии холдинга «Байтерек» составил порядка двух триллионов тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
«Важно повышать эффективность мер государственной поддержки бизнеса. Приоритет должен отдаваться предприятиям, способным конкурировать на экспортных рынках, использующим отечественное сырье и осуществляющим трансфер передовых технологий и инноваций. В текущем году объем поддержки малого и среднего бизнеса по линии холдинга „Байтерек“ составил порядка двух триллионов тенге.При этом акцент сместился от прямого субсидирования к инструментам гарантирования. Для этого по моему поручению на базе Фонда „Даму“ создано два гарантийных фонда — для МСБ и крупных инвестиционных проектов. В рамках этой работы уже прокредитовано 2 229 проектов на сумму свыше 400 млрд тенге, в том числе с обеспечением госгарантии в размере более 220 млрд тенге», — сказал Глава государства Глава государства на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана».
Ранее Глава государства также отметил, что согласно прогнозам, ВВП страны впервые превысит 300 млрд долларов. Глава государства заявил, что уделяет особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а почти половина занятого населения Казахстана работает в сфере бизнеса.