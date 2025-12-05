Объем поддержки МСБ через «Байтерек» приблизился к двум триллионам тенге

«Важно повышать эффективность мер государственной поддержки бизнеса. Приоритет должен отдаваться предприятиям, способным конкурировать на экспортных рынках, использующим отечественное сырье и осуществляющим трансфер передовых технологий и инноваций. В текущем году объем поддержки малого и среднего бизнеса по линии холдинга „Байтерек“ составил порядка двух триллионов тенге.При этом акцент сместился от прямого субсидирования к инструментам гарантирования. Для этого по моему поручению на базе Фонда „Даму“ создано два гарантийных фонда — для МСБ и крупных инвестиционных проектов. В рамках этой работы уже прокредитовано 2 229 проектов на сумму свыше 400 млрд тенге, в том числе с обеспечением госгарантии в размере более 220 млрд тенге», — сказал Глава государства Глава государства на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана».