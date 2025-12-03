Президент дал поручения Аиде Балаевой
Глава государства принял заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиду Балаеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые направления реализации государственной социальной политики, в частности, меры по усилению межведомственного взаимодействия, повышению качества услуг, развитию человеческого капитала и цифровизации этой сферы.
Президент был проинформирован о работе в области культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, а также семейной и молодежной политики.
В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию данных направлений.
Напомним, ранее Указом Главы государства Аида Балаева была назначена заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Республики Казахстан.