РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:33, 03 Декабрь 2025 | GMT +5

    Президент дал поручения Аиде Балаевой

    Глава государства принял заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиду Балаеву, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент дал поручения Аиде Балаевой
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые направления реализации государственной социальной политики, в частности, меры по усилению межведомственного взаимодействия, повышению качества услуг, развитию человеческого капитала и цифровизации этой сферы.

    Президент был проинформирован о работе в области культуры и информации, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, а также семейной и молодежной политики.

    В завершение встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по дальнейшему совершенствованию данных направлений.

    Напомним, ранее Указом Главы государства Аида Балаева была назначена заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Республики Казахстан.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Аида Балаева
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают