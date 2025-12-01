РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:05, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аида Балаева назначена вице-премьером Казахстана

    Указом Главы государства Аида Балаева назначена заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Аида Балаева
    Фото: Правительство

    — Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Республики Казахстан, — говорится в тексте указа.

    Аида Балаева в 2000 году окончила Алматинский государственный университет им. Абая, в 2007 году — Казахский национальный аграрный университет.

    В 1999–2002 гг. — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия.

    В 2002–2004 гг. — начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия.

    С января по сентябрь 2004 г. — начальник отдела анализа и прогнозирования управления информации по городу Алматы.

    В 2004–2005 гг. — заместитель начальника управления информации по городу Алматы.

    В 2005–2006 гг. — заместитель директора департамента внутренней политики города Алматы.

    В 2006–2008 гг. — директор департамента внутренней политики города Алматы.

    В 2008–2010 гг. — начальник управления внутренней политики города Астаны.

    В 2010–2014 гг. — заместитель акима города Астаны.

    В 2014–2019 гг. — заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

    В 2019–2020 гг. — Помощник Президента Республики Казахстан — заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан

    В 2020-2022 (январь) г. — министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

    В 2022-2023 (сентябрь) г. — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    С 2 сентября 2023 года — министр культуры и информации Республики Казахстан.

    Награждена орденом «Құрмет» (2010).

    Кандидат социологических наук.

    Ранее постановлением Правительства РК Шынар Акпарова назначена вице-министром просвещения страны.

    Теги:
    Кадровые назначения Акорда Аида Балаева Минкультуры и информации Назначения
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают