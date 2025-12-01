Аида Балаева назначена вице-премьером Казахстана

— Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем Премьер-министра — министром культуры и информации Республики Казахстан, — говорится в тексте указа.

Аида Балаева в 2000 году окончила Алматинский государственный университет им. Абая, в 2007 году — Казахский национальный аграрный университет.

В 1999–2002 гг. — ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия.

В 2002–2004 гг. — начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия.

С января по сентябрь 2004 г. — начальник отдела анализа и прогнозирования управления информации по городу Алматы.

В 2004–2005 гг. — заместитель начальника управления информации по городу Алматы.

В 2005–2006 гг. — заместитель директора департамента внутренней политики города Алматы.

В 2006–2008 гг. — директор департамента внутренней политики города Алматы.

В 2008–2010 гг. — начальник управления внутренней политики города Астаны.

В 2010–2014 гг. — заместитель акима города Астаны.

В 2014–2019 гг. — заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2019–2020 гг. — Помощник Президента Республики Казахстан — заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента Республики Казахстан

В 2020-2022 (январь) г. — министр информации и общественного развития Республики Казахстан.

В 2022-2023 (сентябрь) г. — заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

С 2 сентября 2023 года — министр культуры и информации Республики Казахстан.

Награждена орденом «Құрмет» (2010).

Кандидат социологических наук.

Ранее постановлением Правительства РК Шынар Акпарова назначена вице-министром просвещения страны.